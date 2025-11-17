“Da-da-um-pa”: significato e testo della canzone simbolo delle Gemelle Kessler

Il significato e il testo di “Da-da-um-pa”, la celebre canzone delle Gemelle Kessler diventata simbolo della TV italiana.

Dopo la loro morte nel novembre 2025, l’eredità culturale delle Gemelle Kessler è tornata al centro dell’attenzione, anche grazie a canzoni come “Da-da-um-pa“, diventate parte della storia italiana. Ecco, a seguire, il significato e il testo della loro famosa canzone.

Da-da-um-pa delle Gemelle Kessler: significato della canzone

Il brano “Da-da-um-pa“, scritto da Dino Verde e musicato dal maestro Bruno Canfora, fu uno dei momenti più iconici della carriera delle Gemelle Kessler. Diventato famoso anche grazie alla trasmissione Rai Studio Uno, dove fu utilizzato come sigla musicale, è entrato nell’immaginario collettivo italiano degli anni Sessanta.

Il successo della canzone fu amplificato anche dal balletto associato, realizzato insieme ai Gemelli Black Burns, che contribuì a renderla ancora più popolare.

Il significato della canzone ruota attorno a un gioco di suoni e immagini surreali. Il testo gioca con il nonsense, utilizzando frasi come “con un cocktail di rugiada e gin dentro il calice di un fior“, mescolando riferimenti all’America – “Traversando tutto l’Illinois, valicando il Tennessee” – e atmosfere da sogno.

Nella versione usata come sigla di Studio Uno, le gemelle celebrano il loro ritorno in Italia con un testo che fonde l’italiano al francese: “Siamo ritornate in Italie, e felici di esser qui vi diciamo beaucoup merci canticchiando il Dadaumpa“. C’è anche un riferimento al mito dell'”Amerique” e alla “vie en rose“, che contribuisce a dare al brano un tono internazionale.

Entrambe le versioni della canzone riflettono il carattere giocoso e spettacolare delle Gemelle Kessler, che con “Da-da-um-pa” hanno saputo trasformare una semplice melodia in un’esplosione di ritmo, stile e cultura televisiva italiana.

Da-da-um-pa delle Gemelle Kessler: testo della canzone

Hello boys

Traversando tutto l’Illinois

Valicando il Tennessee

Senza scalo fino a qui

È arrivato il da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Continua per il testo integrale