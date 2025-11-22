Carta Dedicata a Te 2025, pubblicate le prime liste: i beneficiari

Carta Dedicata a Te 2025: prime liste pubblicate nei piccoli comuni, mentre le grandi città procedono con verifiche più lente.

La nuova stagione della Carta Dedicata a Te 2025 è iniziata. La social card da 500 euro rivolta alle famiglie con ISEE entro i 15 mila euro sta mostrando una geografia a più velocità: mentre nei piccoli centri la distribuzione è già pienamente operativa, le grandi aree metropolitane stanno ancora smaltendo verifiche e controlli incrociati. L’attenzione resta alta, soprattutto da parte dei cittadini che attendono di conoscere l’esito delle graduatorie predisposte sulla base dei dati INPS.

Carta Dedicata a Te 2025, pronte le prime liste

Nel caso delle città, la fase di controllo sta richiedendo più tempo rispetto alle previsioni iniziali. A Roma l’amministrazione continua a lavorare sulle liste definitive, invitando i residenti a monitorare costantemente gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.

La situazione non è molto diversa a Milano, dove l’assegnazione è gestita dall’Area Sostegno al Reddito e le comunicazioni ufficiali sul ritiro delle card sono attese verso la fine di ottobre.

A Napoli le liste trasmesse dall’INPS sono già nelle mani degli uffici comunali, ma la procedura non è ancora conclusa e i nominativi saranno resi pubblici solo dopo gli ultimi controlli. Palermo si muove invece più velocemente: qui le carte già consegnate hanno quasi raggiunto quota 18mila, anche se la distribuzione proseguirà fino all’inizio di novembre.

Anche in altre città italiane lo scenario è eterogeneo, visto che le amministrazioni procedono in base al proprio calendario interno e ai tempi di caricamento dei dati INPS. Per questo motivo, dunque, molti Comuni invitano i cittadini ad utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per seguire l’avanzamento delle operazioni.

Piccoli comuni più veloci e procedure differenziate per i beneficiari

Nei centri meno popolosi la macchina amministrativa sta, invece, funzionando meglio. Il numero ridotto di potenziali beneficiari ha permesso di chiudere prima le verifiche, pubblicare gli elenchi ed avviare la consegna delle carte direttamente presso gli uffici postali.

In molti territori, inoltre, la card è già attiva ed utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari nei punti vendita convenzionati.

La verifica dell’inserimento nelle graduatorie resta – ad ogni modo – competenza del singolo Comune, che può pubblicare gli elenchi sul proprio sito e fornire informazioni tramite gli uffici dei servizi sociali.

Chi aveva ottenuto la Carta nel 2024 riceverà automaticamente la nuova ricarica sulla stessa tessera, mentre i nuovi assegnatari dovranno presentarsi alle Poste con i documenti richiesti per effettuare il ritiro della carta.