Clara: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Clara: dalle canzoni che porterà in scena alle date in location mai solcate fino a oggi.

Dopo aver ottenuto un grande successo con la tournée estiva, Clara è pronta a esibirsi in un particolarissimo tour 2025, che la vedrà esibirsi su palchi mai solcati fino a oggi. Location ambite accoglieranno concerti all’insegna della grinta, con una scaletta che è tutta da cantare.

Clara, le date del tour 2025

Sembra essere passato un secolo da quando Clara vestiva i panni di Crazy J nella serie tv Mare Fuori, cantando il brano Origami all’alba. Eppure, in soli 3 anni dal suo debutto come attrice si è trasformata in una cantante di successo. La prova arriva dalla tournée estiva e sicuramente sarà confermata dal tour 2025 nei club.

Sono due le date del tour 2025 di Clara:

28 novembre – Orion, Roma;

30 novembre – Fabrique, Milano.

Due club esclusivi, in cui tanti artisti si sono esibiti prima di lei, che siamo pronti a scommettere le porteranno molta fortuna. D’altronde, parliamo di una cantante disco d’oro, traguardo raggiunto con Diamanti grezzi, brano che tra l’altro non le aveva portato troppa fortuna al Festival di Sanremo 2024. Nella classifica finale, infatti, era arrivata solo al 24esimo posto.

Nelle tappe del tour 2025, Clara si esibirà con le sue canzoni più belle e famose, ma darà spazio anche all’ultima uscita Uragani.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Clara porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: