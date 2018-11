Cunnilingus: 6 consigli per farle raggiungere l’orgasmo

Sicuro di essere bravo con il cunnilingus? Ecco alcuni consigli per farlo alla perfezione e donare alla tua lei un orgasmo incredibile!

Fare cunnilingus non è semplice, forse per questo molti uomini evitano di praticare sesso orale alla propria compagna, perché temono di deluderla.

Queste paure sono del tutto infondate: basta fare un po’ di pratica per diventare esperti e regalare alle donne degli orgasmi indimenticabili! Ecco alcuni consigli per fare un cunnilingus perfetto.

Come fare cunnilingus

1. Non avere fretta. Per prima cosa, non avere fretta: il sesso orale va fatto con calma, quindi se avete i minuti contati non provare nemmeno a cominciare. Ci vuole un po’ di tempo per mettere la donna a suo agio e farla eccitare.

2. Alterna diversi movimenti con la lingua. Non basta leccare la vulva per darle piacere, bisogna alternare i movimenti, il ritmo e la velocità. Inizia a “esplorare” con calma la zona, poi succhia leggermente e dai qualche colpetto al clitoride con la lingua.

3. Non concentrarti solo sul clitoride. Certo, è la stimolazione del clitoride che permette di raggiungere l’orgasmo, ma durante il sesso orale non devi soffermarti solo su quello, anche perché è molto sensibile e una stimolazione eccessiva può diventare fastidiosa. Lecca e succhia anche le labbra.

4. Usa le dita. Per raddoppiare il piacere, unisci la penetrazione alla stimolazione del clitoride. Mentre lo lecchi, introduci lentamente nella vagina un paio di dita e stimola il punto G.

5. Usa i sex toys. Non abbiate timore di introdurre nel sesso di coppia i sex toys. Dildo e vibratori possono essere molto utili durante il sesso orale, per stimolare ogni punto della vagina (e dell’ano, se a lei piace).

6. Se hai la barba, sfruttala. Barba, baffi e pizzetto possono essere molto utili durante il sesso orale, perché fanno un piacevole solletico che stimola l’orgasmo.

