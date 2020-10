Cristiano Ronaldo ha costruito un vero e proprio impero immobiliare sull’architettura del suo successo sportivo. Scopriamo le sue case da sogno.

Oltre alla splendida residenza torinese che ha stregato le cronache tra lusso e un mare di comfort, Cristiano Ronaldo, alias CR7, possiede altre dimore degne di nota. Nidi da favola che restituiscono l’istantanea di una vita da sogno, dove tutto sa di ricchezza e benessere. Scopriamo di più su queste case, che condivide con la moglie, Georgina Rodriguez, e la loro splendida famiglia.

Cristiano Ronaldo: le case che valgono una fortuna

Auto di lusso, orologi, case da sogno: sono solo alcuni degli ingredienti della fortuna maturata da Cristiano Ronaldo nella sua carriera di calciatore. Ma è proprio il suo patrimonio immobiliare, ogni anno sempre più sorprendente, a catalizzare grande attenzione.

Secondo una stima di Forbes, il campione avrebbe accumulato ricchezze per circa 870 milioni di euro, investendone una buona parte nell’acquisto di ville impressionanti.

Cristiano Ronaldo: dove abita a Torino

Una di queste case, a Torino, dove si è trasferito con la famiglia dopo l’ingaggio nella Juventus (nel 2018), è una mega villa immersa nel verde, alle spalle della Gran Madre. La vista sulle colline piemontesi è da urlo, e all’interno non ci sarebbe spazio per nessun “desiderio”: tutto, dagli arredi ai comfort, sarebbe pensato per rispondere a ogni esigenza del clan Ronaldo. Si tratta di una residenza costituita da due ville adiacenti (e totalmente indipendenti), dove non mancano palestre e piscine.

Cristiano Ronaldo

La villa di Manchester venduta da Cristiano Ronaldo

Nell’era del suo ingaggio al Manchester United tra il 2003 e il 2009, CR7 ha comprato casa – per una cifra che si sarebbe attestata sui 3 milioni di sterline – composta da sala cinema, 5 camere da letto, piscina coperta, spa, palestra, e un magnifico giardino. Una proprietà stellare che avrebbe mantenuto per almeno 9 anni prima di venderla e virare verso nuovi orizzonti sportivi.

Il loft di CR7 a New York

E come dimenticare lo splendido (e costosissimo) loft a New York, nel cuore della celebre Trump Tower? Ronaldo se lo sarebbe aggiudicato per circa 16 milioni di euro, guadagnando così un nido stellare di oltre 230 metri quadrati nella Grande Mela.

La villa extra lusso di Ronaldo a Marbella

La sua passione per le case extra lusso, dunque, è ampiamente documentata dagli acquisti fatti nel corso della sua carriera agonistica. Tra le dimore mozzafiato del campione, non manca una splendida villa a Marbella, nel cuore della Costa del Sol, comprata per circa 1,5 milioni di euro. Non male per uno spazio usato come casa delle vacanze, se si pensa anche che sorge in una delle aree più esclusive nota come “The Superstars Cul-de-Sac”. A renderla speciale sarebbe una vista mare mozzafiato, oltre ad almeno 4 camere da letto dotate di ogni comfort e a un campo da golf privato!

La magione di Madrid per CR7 e Georgina

Una villa per ogni maglia: potremmo sintetizzare così la passione di CR7 per le case di lusso, dato che anche il suo trasferimento al Real Madrid è stato incorniciato da un imponente acquisto. Ronaldo avrebbe speso qualcosa come 5,3 milioni di euro per la sua magione nel quartiere La Finca. Un nido d’amore con la sua Georgina che porta la firma del famoso architetto Joaquin Torres. All’interno ci sarebbero almeno 2 piscine e… un campo di calcio!

La villa di Funchal: il ritorno di Ronaldo in Portogallo

Ma il cuore comanda e il passato non si dimentica, perché il campione è poi tornato lì, dove tutto è iniziato, per regalarsi una dimora da sogno da incastonare nel suo incredibile patrimonio immobiliare. CR7 avrebbe acquistato la sua gigantesca magione a Funchal, dove è nato, per un costo di circa 7,7 milioni di euro. 7 piani di extra lusso, con ben 2 piscine olimpioniche e un campo di calcio sarebbero solo alcuni dei “capricci” che si sarebbe concesso…

A Funchal (Madeira), nel suo Portogallo, il calciatore è cresciuto sotto ben altro tetto: dal modesto appartamento che ha condiviso fin dalla nascita con i fratelli e le sorelle, tutto è cambiato. E decisamente in meglio.