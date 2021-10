Vediamo come viene valutata la crescita neonatale, quali sono i parametri presi in considerazione e i valori medi di mese in mese.

La crescita neonatale si riferisce all’incremento delle misure, in particolare peso e altezza, nei mesi dopo la nascita. Per quanto riguarda il peso bisogna innanzitutto tenere presente che i primi giorni dopo il parto saranno caratterizzati da un’iniziale perdita di peso. Subito dopo aver recuperato questo calo si avrà l’accrescimento vero e proprio. Vediamo quali sono i valori medi di peso e altezza nei primi mesi.

Crescita dei neonati durante i primi mesi

Tra la prima e la seconda settimana, ovvero nei primissimi giorni dopo il parto, si ha un recupero graduale del peso perso durante i primi giorni di vita. Questa perdita di peso, chiamata anche calo fisiologico, è un evento naturale che si deve perlopiù alla perdita di liquidi. Subito dopo aver recuperato il calo di peso, si assisterà alla vera e propria crescita del neonato con un aumento di peso man mano più evidente.

Peso del neonato

In particolare nelle prime sei settimane si avrà un aumento del 33% rispetto al peso alla nascita, che poi diventerà del 25% fino alle dodici settimane, e sarà di circa il 20% tra la dodicesima e la diciottesima settimana. In genere i primi mesi saranno costituiti da un aumento di peso che oscilla tra i 150 e i 200 grammi a settimana. Ciò vuol dire che in media il piccolo arriverà a pesare il doppio del peso alla nascita già entro la fine del quarto mese. Nel giro di un anno il suo peso arriverà a essere tre volte rispetto a quello alla nascita.

Crescita neonato mese per mese: come varia la lunghezza

Alla nascita la lunghezza media è di circa 50 centimetri con lievi differenze tra maschi e femmine, volendo considerare un intervallo medio più ampio la lunghezza sarà compresa all’incirca tra 48 e 53 cm. Anche valori che si discostano dalla media rientrano comunque nei valori normali, questo perché le dimensioni dipendono anche dall’età gestazionale e da altri fattori. Il peso alla nascita sarà invece compreso tra i 2,5 e i 4 kg, come abbiamo visto per i primi mesi l’aumento sarà di circa 150 / 200 grammi a settimana.

Per quanto riguarda la statura nei primi sei mesi si avrà un aumento di circa 2 cm o 2,5 cm al mese. Al termine del sesto mese la lunghezza media si aggirerà intorno ai 56 – 57 cm. Ci sarà poi una crescita piuttosto graduale con aumento di 4-5 centimetri ogni due mesi: dal settimo al nono mese e dal decimo al dodicesimo.