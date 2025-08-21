Crema al caffè in bottiglia, solo 3 ingredienti e 1 solo minuto per preparare un un dessert delizioso

Crema al caffè in bottiglia: il dessert dell’estate che si prepara in un minuto. Versatile, squisito, adatto ad ogni occasione.

Nelle giornate più calde, si ha spesso voglia di assaggiare qualcosa di fresco che possa farci riprendere dalla calura estiva. In lista c’è, sicuramente, la crema al caffè in bottiglia, un dessert semplice, cremoso, fresco e pronto all’uso in appena un minuto. Per prepararla abbiamo bisogno di soli tre ingredienti: scopriamo, dunque, insieme come realizzarla in men che non si dica.

Crema di caffè, il dessert perfetto per l’estate, fresco e veloce da preparare

Per preparare la crema di caffè, dunque, come vi anticipavamo, abbiamo bisogno solamente di tre ingredienti, ossia panna liquida, latte e caffè solubile, nonché qualche goccia di sciroppo di orzata, un dettaglio aromatico che rende la crema vellutata e irresistibile.

Bottiglia di crema al caffè con chicchi – www.donnaglamour.it

Si tratta, nei fatti, di una ricetta che si preparare in un solo minuto: dobbiamo, dunque, munirci di una bottiglia pulita e capiente per poterla preparare. Innanzitutto, bisogna montare la panna che deve essere rigorosamente fredda, che poi va unita al latte e al caffè solubile.

A questo punto, poi, aggiungiamo qualche goccia di orzata che ne esalta la dolcezza senza coprire il carattere deciso del caffè. Una volta chiuso il tappo, si agita con energia per circa sessanta secondi.

Nella fase di shakeraggio, dunque, il composto si trasforma in una crema densa e corposa, pronta da versare nei bicchieri e servire immediatamente.

Eleganza e delizia in un solo bicchiere

Come avrete capito, si tratta di un dessert veloce da preparare anche se, c’è da dire, rappresenta anche un dessert molto versatile, in quanto può essere servito in tavola così com’è, con il suo profumo di caffè o impreziosito con piccoli dettagli che ne esaltano l’aspetto e il gusto.

Ad esempio, si può optare per una leggera spolverata di cacao amaro che dona anche un tocco elegante alla composizione, ma anche per la granella di nocciole o sottili fili di cioccolato fuso che creano un contrasto piacevole tra croccantezza e morbidezza.

Ad ogni modo, la consistenza soffice e vellutata del dessert lo rende perfetto come fine pasto leggero, ma è altrettanto delizioso da servire come pausa pomeridiana, al posto della classica tazza di caffè.