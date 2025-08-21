Luca Argentero, auto familiare ma sempre extra lusso: un gioiello da più di 100mila euro

Che auto possiede Luca Argentero? L’attore non ha rinunciato al lusso, ma ha scelto una macchina familiare, comoda e spaziosa.

Non è soltanto un attore talentuoso, Luca Argentero è pure un amante dei motori. Nel suo garage non manca un comodo scooter, ma il punto forte è la sua auto, una macchina di lusso che tutti gli appassionati delle quattro ruote sognano di guidare anche solo per pochi metri.

Che auto possiede Luca Argentero?

Sono lontani i tempi in cui un giovanissimo Luca Argentero debuttava nel mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello. Oggi è uno degli attori italiani più bravi e quotati che non fa niente oltre il lavoro per far parlare di sé. Lontano dal gossip, insieme alla compagna Cristina Marino e ai due figli, difficilmente mostra la sua vita privata sui social. Sappiamo, però, che l’ex gieffino è un amante delle belle auto.

Secondo alcune indiscrezioni, Argentero possiede una Maserati Levante di colore bianco. Una vettura di lusso, ma comunque familiare, che gli permette di affrontare lunghi viaggi in estrema comodità. Immaginiamo che Luca abbia scelto questa automobile sia per le prestazioni che per lo spazio, necessario quando deve trasportare i due figli, ancora piccolini, durante le vacanze. Ovviamente, immaginiamo che quando porta con sé i bambini non sfrutti la velocità massima, pari 302 km/h.

Quanto costa la macchina di Argentero?

L’auto di Luca Argentero vanta dimensioni importanti: una lunghezza di più di 5 metri e una larghezza di quasi 2 metri, con un bagagliaio di 1625 litri. La Maserati Levante è elegante e al tempo stesso comoda. Per quanto riguarda il prezzo, la vettura parte da 111.800, ma immaginiamo che l’attore abbia scelto la versione full optional. Ergo, dovrebbe averla pagata molto di più.