Novità in arrivo riguardo al Covid. Ecco come cambieranno le regole per gli asintomatici.

Sembra che le cose stanno per cambiare in fatto di Covid. Secondo il ministro della salute Orazio Schillaci, infatti, è giunto il momento di acquisire una nuova linea d’azione riguardo il tempo in cui restare a casa sia quando si è positivi e senza sintomi che quando se ne hanno di lievi.

Scopriamo quindi quali saranno le nuove regole da seguire per ciò che riguarda l’isolamento ed il momento in cui rientrare al lavoro.

Ecco quali saranno le nuove regole per la fine di isolamento da Covid

A detta del ministro della salute Orazio Schillaci, a breve ci sarà una nuova ordinanza relativa alle regole da seguire in caso di positività al Covid.

donna con mascherina

Se asintomatici, infatti, la fine dell’isolamento potrà essere anticipata a 4 o 5 giorni dopo i quali si potrà tornare alla normalità. La stessa cosa vale anche per chi presenta una lieve sintomatologia purché prima della fine dell’isolamento ci sia l’assenza di febbre da almeno 24 ore.

Inoltre, sempre per chi ha avuto qualche sintomo, potrebbe essere necessaria o consigliata la mascherina al fine di proteggere le persone più fragili.

La nuova linea pare essere già stata stabilita ma ancora da definire.

Le parole di Schillaci riguardo a come comportarsi in caso di positività

Intervistato per Porta a Porta, Schillaci ha affermato che il Covid andrebbe trattato con le stesse attenzioni che si hanno quando si contrae un’influenza.

Dopo aver parlato di una prossima campagna volta a sensibilizzare circa l’importanza dei vaccini per influenza e Covid, il ministro della salute ha quindi ribadito che allo stato attuale, se positivi e asintomatici è giusto reintegrarsi nella vita normale il prima possibile. Allo stesso tempo, proprio come si fa già in caso di influenza, è possibile tornare quando si inizia a star bene e, ovviamente, dopo almeno 24 ore di assenza di febbre.

Come già accennato, le indicazioni precise sono ancora in fase di definizione. Va però considerato che a breve ci saranno dei cambiamenti sostanziali che renderanno la vita e la gestione del Covid molto più semplice.

Riproduzione riservata © 2022 - DG