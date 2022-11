Il people-pleasing è un comportamento di cui si parla molto nell’ultimo periodo, ma cosa significa? Scopriamolo insieme.

Avete mai sentito parlare di comportamento people-pleasing? Sono numerosi gli individui che si possono definire in questo modo per via del loro atteggiamento. Ancora oggi, però, questa espressione inglese non è molto conosciuta in Italia. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi nel dettaglio cosa vuole dire questo termine e quando è corretto utilizzarlo.

Il significato di people-pleasing

Quando si parla di people-pleasing si intende un individuo che ha un comportamento particolare. Queste persone sentono la necessità di accontentare e di assecondare gli altri anche se questo va a discapito dei propri bisogni e dei propri desideri. Soggetti di questo tipo, di solito, adottano degli atteggiamenti che li portano a mettere bisogni, obiettivi ed esigenze degli altri al primo posto.

Le persone con tendenze di questo genere, dunque, hanno difficoltà a dire di no e tendono ad essere sempre d’accordo con tutti. Tra i comportamenti tipici c’è anche la necessità di scusarsi molto di frequente anche per evitare il conflitto e lo scontro. Inoltre, c’è anche una continua ricerca di gratificazioni e la modifica della personalità in base alle persone che li circondano.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere esattamente qual è il significato di questa parola:

“Le persone troppo people-pleasing non potranno mai essere davvero felici, infatti è importante anche pensare ai propri desideri e non solo accontentare gli altri”.

“Secondo me dovresti di essere così people-pleasing: inizia a pensare anche alle tue necessità e non voler per forza accontentare gli altri”.

“Sono pochi i ragazzi e le ragazze della generazione zeta che potremmo definire people-pleasing”.

