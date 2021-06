Dal costume intero a tinta unita o fantasia al bikini, i costumi premaman rendono più dolce l’attesa in un binomio fashion e comfy.

Più di ogni altro, il costume premaman deve adattarsi alle esigenze delle future mom to be, che desiderano godersi spiaggia e relax con il massimo del comfort. C’è bisogno quindi di fare particolare attenzione ai tessuti, scegliere un modello che ci faccia sentire a nostro agio e senza alcun tipo di timore perché il nostro corpo in dolce attesa è un’esperienza unica.

Il motto dei costumi premaman che sceglieremo in quest’estate 2021 ci suggeriscono di sentirci naturalmente belle, valorizzando la bellezza del nostro corpo anche osando con un bikini, e senza pensare mai e poi mai a rinunciare di regalarci una vacanza in dolce attesa.

Costumi premaman 2021: le ispirazioni delle influencer

Per far cadere qualsiasi tipo di resistenza, – se ancora ne abbiate – come indossare costumi troppo semplici o magari escludere totalmente i bikini, basti guardare alcuni modelli indossate da influencer in dolce attesa, che valorizzano il pancione con allegria, fierezza e soprattutto puntando su qualcosa che le faccia sentire trendy e a proprio agio.

Martina Pinto ha partorito da poco e nel periodo della sua dolce attesa, ci ha regalato un’infusione di positive beach vibes con costumi interi multicolor ma anche top bikini, invitandoci a mettere da parte quel classico costume intero nero a cui abbiamo chiesto spesso di nascondere la pancia, anche non in dolce attesa. E invece il suo modello a strisce, fieramente ispirato ai delicati colori dell’estate, è di quanto più delizioso potremmo scegliere per il nostro swimsuit closet.

Ad ispirarci con i suoi bikini dalle nuance dolci come il rosa, il viola o il glicine, o anche a stampe esotiche, è Paola Turani, che indossa con fierezza bikini a triangoli e top, senza rinunciare nemmeno al modello animalier con laccetti da avvolgere intorno al pancione, quasi a dirci con tutta la sua eleganza di osare, tanto da potersi anche dimenticare di essere in dolce attesa, perché è quanto di più naturale ci sia al mondo. E allora diamo occhio ai modelli più trendy, scegliendoli senza dubbi, e con tutta la naturalezza possibile.

Asos, H&M, Envie De Fraise: bikini e swimsuit, i modelli

Con volant, a vita alta dal design vintage, ma anche romantici, pronti ad esprimere tutta la nostra femminilità anche in modelli che valorizzano dolcemente il décolléte. Ci siamo tuffate nelle nuove collezioni dedicate alle future mamme, e ce ne siamo innamorate: dimenticate solo i costumi interi, ma mixate con bikini top abbinando lo slip che preferite oppure lasciatevi travolgere da bikini a triangolo super colorati.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www2.hm.com/it_it/productpage.0758990002.html

Su Asos trovate una vasta collezione di costumi premaman, come la swimsuit black and white con spalline removibile, un modello semplice ma impreziosito dal dettaglio in volant sul décolléte, che dona dinamicità al modello. Sprint e animalier invece è la swimsuit H&M, modello comfy con sostegno extra, e anche in materiale sostenibile.

Tra i bikini i più belli li firma il marchio francese Envie De Fraise, dedicato proprio all’universo premaman: tra smiwsuit alla marinara e bikini top o a fascia c’è davvero l’imbarazzo della scelta, a cui poter abbinare anche degli outfit da spiaggia, tra abitini e completi.