Sound therapy: cos’è, come funziona nella pratica e quali sono i benefici che può portare alla nostra salute.

La sound therapy, o terapia del suono, è una pratica terapeutica sempre più diffusa che utilizza i suoni per migliorare la salute e il benessere delle persone. È basata sulla teoria secondo cui i suoni possono influenzare positivamente l’energia del corpo e dell’anima, promuovendo la guarigione, il rilassamento e il ripristino dell’equilibrio naturale dell’organismo. La sound therapy può coinvolgere una vasta gamma di strumenti, tra cui campane tibetane, gong, tamburi, strumenti a corda e a fiato, e molti altri. Durante una sessione di sound therapy, il terapeuta crea un ambiente sonoro armonioso e rilassante, utilizzando i suoni degli strumenti per guidare la persona in uno stato di profonda meditazione e rilassamento.

Diventata celebre nel mondo del web grazie ad alcune star come Kendall Jennar e Meghan Markle, che ne fanno uso quasi quotidianamente, è oggi una delle terapie più ricercate al mondo. Scopriamo insieme come funziona e quali sono gli effettivi benefici.

Sound therapy: cos’è e come funziona

La sound therapy è una forma di trattamento che utilizza suoni, vibrazioni e musica per aiutare le persone a gestire lo stress e alleviare i sintomi di disturbi mentali ed emotivi. Attraverso un’ampia gamma di tecniche, la sound therapy crea un ambiente armonioso che incoraggia la cura personale.

ragazza cuffie musica ascolto

Esistono diversi modi in cui la sound therapy può essere implementata. Ad esempio, potrebbe implicare la percussione di determinate zone del corpo con le onde musicali. L’idea di utilizzare il suono per curare i disturbi risale alle antiche civiltà. Tuttavia, ma è con l’avvento della tecnologia moderna che la terapia del suono sta guadagnando una rinascita di popolarità come trattamento efficace per molte condizioni. Ma quali sono gli effettivi benefici?

Quali sono i benefici?

Uno dei vantaggi più immediati della terapia del suono è il sollievo dallo stress. Quando siamo esposti a suoni rilassanti, le nostre onde cerebrali si sincronizzano con quei suoni creando un senso di rilassamento. Molti studi hanno dimostrato che le persone che prendono parte a sessioni di terapia del suono sperimentano una diminuzione dei livelli di cortisolo (un ormone associato allo stress) e un aumento dei livelli di endorfine (gli antidolorifici naturali del corpo). Di conseguenza, i partecipanti spesso riferiscono di sentirsi significativamente più calmi e rilassati dopo la sessione.

Altri benefici fisici possono includere una migliore qualità del sonno, una migliore risposta del sistema immunitario e una migliore salute cardiovascolare. Ciò può essere attribuito agli effetti calmanti forniti da determinate frequenze durante la terapia del suono. Effetti che possono incoraggiare stati di rilassamento più profondi rispetto a farmaci o all’esercizio fisico. I terapisti del suono usano anche frequenze specifiche chiamate battiti binaurali che possono aiutare ad aumentare il flusso sanguigno cerebrale, migliorando così la funzione cognitiva come la concentrazione e la conservazione della memoria, nonché a ridurre l’affaticamento a volte sperimentato durante lo studio per lunghi periodi. Infine, per coloro che lottano con problemi di salute mentale tra cui depressione o ansia, molte persone hanno trovato grande beneficio nel prendere parte a sessioni regolari di sound therapy.

Insomma a terapia del suono utilizza una combinazione di vibrazioni, suoni e musica per rilassare il corpo e lenire la mente. È un modo delicato ma efficace per ridurre i livelli di stress, migliorare la chiarezza mentale e la concentrazione, oltre a creare un senso generale di calma. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i suoi benefici, sembra chiaro che incorporare il suono nelle nostre vite potrebbe avere conseguenze molto positive.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG