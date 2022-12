Cosa succede se muore il papa emerito: non ci sono precedenti, il Vaticano studia nuove procedure per Ratzinger.

Il mondo della Chiesa cattolica vive ore di ansia e grande apprensione per le condizioni di salute di Joseph Ratzinger, il papa emerito, predecessore di Bergoglio con il nome di Benedetto XVI. Come rivelato dallo stesso pontefice Francesco negli scorsi giorni, le condizioni di salute del 95enne tedesco si sono aggravate nel periodo di Natale, e sono in molti adesso a temere il peggio. In attesa di notizie ufficiali, ci si chiede quindi cosa succede se muore il papa emerito. Questo perché Ratzinger è stato il primo papa dimissionario della storia, e quindi non esistono precedenti, anche se sembra che in Vaticano si stia già studiando un protocollo ad hoc.

Che succede se muore papa Ratzinger?

Difficile fare ipotesi concrete. Bisogna basarsi su quanto successo in passato per i pontefici morti durante il loro pontificato, e sulle poche indiscrezioni che circolano negli ambienti vicino al Vaticano. A quanto pare potrebbero esserci funerali solenni, come accaduto ai precedenti papi in passato. Tuttavia, non c’è alcuna certezza.

Papa Benedetto XVI Hoseph Aloisius Ratzinger

Stando alla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, dopo la morte di un papa in carica i cardinali hanno il compito di scegliere il giorno, l’ora e il modo in cui esporre la salma nella Basilica di San Pietro in Vaticano per concedere ai fedeli di fare all’amato papa l’ultimo saluto. Sta poi sempre ai cardinali predisporre l’organizzazione per le esequie, da celebrare per nove giorni consecutivi, facendo in modo che la tumulazione avvenga tra il quarto e il sesto giorno dopo il decesso.

Questo l’iter nelle circostanze normali. Ma il caso di Ratzinger potrebbe essere diverso. Il pontefice, primo dimissionario della storia, non è tornato a essere un cardinale, ma non è nemmeno un papa regnante. Nel momento della sua morte potrebbero dunque saltare almeno i novendiali, i nove giorni di lutto, ma è probabile che possano essere comunque concessi i funerali solenni, sia per il ruolo ricoperto per più anni, si a per l’amore che ancora moltissimi fedeli provano nei suoi confronti.

Dove sarà sepolto Benedetto XVI?

La cerimonia, su cui rimangono ancora molti dubbi, potrebbe con molta probabilità essere officiata dal suo successore, papa Francesco. Di fatto, stando a quanto spiegato all’AdnKronos dal liturgista don Claudio Magnoli, al momento l’ipotesi più probabile che è il rituale possa rimanere lo stesso utilizzato per la morte di ogni pontefice, con la differenza che a presiedere l’intero funerale sarà proprio il papa in carica, e non il decano dei cardinali, come accaduto sempre in passato.

Resta da capire invece cosa avverrà con la salma. Dove verrà sepolto il papa emerito? Sappiamo che, al momento della sua rinuncia, Benedetto XVI aveva espresso il desiderio di tornare a casa sua, in Baviera. Ma solitamente i papi sono sempre stati sepolti in Vaticano. Per questo motivo è difficile immaginare che possa davvero far ritorno in Germania. Più probabile invece che possa prendere il posto di Giovanni Paolo II in quella che fu la sua tomba prima della canonizzazione, come rivelato tempo fa da Peter Seewald, il suo biografo ufficiale. Se così sarà, però, lo scopriremo solo tra qualche tempo.

