Spesso si sente parlare di spam, ma siamo veramente sicuri di conoscerne il significato? La sua applicazione si è diffusa in vari ambiti.

Spesso nel momento in cui si parla di spam il pensiero corre immediatamente alle e-mail marketing. In realtà il fenomeno è ben più diffuso e abbraccia ulteriori canali di informazione, anche se l’ambito dov’è maggiormente applicato rimane la posta elettronica. Il concetto assume interpretazioni differenti in base alle circostanze, ecco perché merita una spiegazione approfondita, accompagnato da qualche esempio pratico.

Origini: dall’e-mail marketing.

dall’e-mail marketing. Dove viene usato: nel quotidiano.

nel quotidiano. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato dello spam

La parola spam ha un’origine davvero singolare. In pochi lo sanno, ma costituisce l’acronimo di Spiced Ham (prosciutto speziato), vale a dire un prodotto di carne in scatola, tra le più comuni razioni fornite ai soldati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Questo prodotto divenne famoso negli anni Settanta grazie ad uno sketch dei Monty Python, dove una coppia entra in un locale e chiede il menù del giorno. La cameriera comincia a elencare le pietanze disponibili e in ciascuna figura sempre la carne spam.

Notifica email

Il fatto che, a un certo punto, le mail indesiderate siano state così ribattezzate è probabilmente in riferimento a tale sketch, in cui il vocabolo ricorre in modo insistente e fastidioso, tipo le e-mail non sollecitate che si ricevono ogni giorno nella casella della posta in entrata.

Sotto la voce spam sono attualmente catalogati vari altri canali sui quali si presentano esattamente i medesimi disagi, ossia la ricezione di informazioni non desiderate. Un esempio sono le telefonate da compagnie intenzionate a proporre contratti luce o gli sms di aziende desiderose di far sottoscrivere l’abbonamento satellitare. Poi c’è un’altra forma di spam: quella che consiste in postare la pubblicità sui profili delle star sfruttandone la grande visibilità, un problema di cui, diversi anni fa, si era eletta portavoce Belen Rodriguez.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Spam: come eliminare le e-mail indesiderate”.

“La strategia anti spam messa in atto dagli sviluppatori”.