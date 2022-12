Cosa vuole dire slay? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa parola dello slang inglese sempre più diffusa anche in Italia.

Slay è una parola inglese che ha un significato letterale ben diverso da quello dello slang inglese che utilizziamo anche in Italia. Se il significato ufficiale della parola sarebbe “uccidere”, nel gergo colloquiale si usa in modo ben diverso. Vediamo allora cosa vuole dire questa parola e scopriao quando è possibile utilizzarla.

Il significato di slay

Dopo aver iniziato a diffondersi nello slang delle comunità afro americane, la parola slay si è sempre più diffusa. Da semplice gergo colloquiale, infatti, è ormai di uso comune ed è possibile trovarla spesso nei commenti dei social network.

Come abbiamo detto, il termine significa “uccidere” in modo letterale. In senso figurato invece è usato per indicare quando qualcuno distrugge verbalmente un’altra persona con cui sta discutendo. Nel presente, però, il termine è molto usato nello slang per esprimere il concetto di “dominare” e “prevalere”.

Questa parola, allora, si utilizza sui social in modo molto colloquiale al posto dell’espressione italiana “spaccare”. Si impiega dunque quando si eccelle in qualcosa.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio qual è il significato della parola:

“Questo video spacca veramente! Slay!”.

“Slay è uno dei commenti più comuni su TikTok, ma tu sai cosa vuole dire?”.

“In molti pensano che le foto di Kimberly Loaiza (https://www.donnaglamour.it/chi-e-kimberly-loaiza/curiosita/) siano modificate, ma in realtà lei è proprio così. Slay!”.

