Qual è il significato della canzone T’appartengo di Ambra Angiolini? Il brano, uscito nel 1994, racconta le emozioni degli amori giovanili.

Tornata in auge negli ultimi tempi, T’appartengo di Ambra Angiolini è la canzone che l’ha consacrata al successo. Anche se la sua carriera ha poi virato verso il mondo della recitazione, il brano è ancora oggi molto ascoltato: vediamo il significato e il testo.

T’appartengo di Ambra Angiolini: il significato della canzone

Ai tempi di Non è la Rai, Ambra Angiolini era il volto fisso della trasmissione e, nel 1994, ha approfittato della popolarità per lanciare T’appartengo. La canzone ha avuto un successo stratosferico, perfino in Spagna e in Sudamerica, e in patria ha venduto 370mila copie, conquistando tre dischi di platino e uno d’oro. Il brano, scritto da Ernesto Gilberto Migliacci, Francesco Migliacci e Franco Migliacci, con le musiche di Stefano Acqua e Ernesto Migliacci, ha un significato che si coglie fin dalle prime strofe. Racconta le emozioni degli amori giovanili, di quelli che si vivono con l’istintività tipica degli adolescenti.

“E adesso giura, adesso giura

adesso giura che non hai paura

che sia una fregatura dirmi amore mio“.

Le storie d’amore, specialmente quando si è giovani, sono segnate da diversi tira e molla. Ci si prende e ci si lascia con estrema facilità, ma la protagonista del brano si augura che questa volta sia “eterno“.

“Ti giuro amore un amore eterno

e se non é amore me ne andrò all’inferno

ma quando ci sorprenderà l’inverno

questo amore sarà già un incendio“.

Promesse, promesse e ancora promesse. La protagonista di T’appartengo sa benissimo che i problemi torneranno a bussare alla loro porta, ma spera che questa volta il partner non scappi via perché “indietro non si tornerà“.

Ecco il video di T’appartengo di Ambra Angiolini:

T’appartengo di Ambra Angiolini: il testo della canzone

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme…

