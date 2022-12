Sbatti è un termine molto usato dai giovani, ma cosa significa? Scopriamo tutto su questa parola originaria dalla Lombardia.

La parola sbatti è originaria della Lombardia, ma tanti giovani la utilizzano in tutta Italia. Negli ultimi anni, infatti, il termine si è affermato in tutto il Paese prendendo sempre più piede. Molti adulti però non ne conoscono il significato e per questo abbiamo deciso di spiegarvi il significato. Vediamo allora cosa vuole dire l’espressione anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Origini : proviene dall’area della Lombardia.

: proviene dall’area della Lombardia. Quando si usa : la parola viene utilizzata dai giovani quando non hanno voglia di fare qualcosa.

: la parola viene utilizzata dai giovani quando non hanno voglia di fare qualcosa. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di sbatti

ragazzi amici millennials seduti scalinate piazza cittadina

Sbatti è una parola utilizzata soprattutto dai giovani e nasce dalla zona della Lombardia. L’etimologia del termine è legata alla parola sbattimento, deverbale del verbo intransitivo pronominale sbattersi (che significa darsi da fare, affannarsi, faticare).

L’espressione giovanile di cui stiamo parlando, quindi, si usa per intendere qualcuno che si impegna e il darsi da fare anche improduttivamente. La parola, quindi, viene usata per intendere la grande noia, ma anche depressione o rabbia. In generale si utilizza quando si vuole dire di non avere voglia di fare qualcosa di noioso o di pesante.

Spesso la parola viene impiegata anche quando si è di malumore per colpa di qualcosa o qualcuno. Infine, si impiega questo termine anche nel caso di nervosismo o rabbia.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato del termine molto usato dai giovani:

“Che sbatti comunque, non ne ho proprio voglia di andare a fare la spesa oggi”.

“Non ho proprio sbatti di uscire con Gianluca: mi sa che lo pacco anche stavolta”.

“Acchittarsi e sbatti sono due parole molto utilizzate dai giovani, infatti fanno parte del loro slang”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG