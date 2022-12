Frasi laurea: gli aforismi più belli per degli auguri originali e molto emozionanti da dedicare alle persone più importanti per noi.

Tra i traguardi importanti che accompagnano il cammino della nostra vita, la laurea è di certo uno dei più emozionanti. Si tratta simbolicamente del momento in cui si conclude una fase della vita e se ne inizia una nuova, proiettata, solitamente sul mondo del lavoro. Per questo motivo è un momento che va goduto fino in fondo e festeggiato alla grande. Se vuoi cercare di rendere ancora più speciale questo giorno, non affidarti ai soliti messaggi di auguri banali. Esistono frasi per la laurea davvero originali e uniche, in grado di colpire l’attenzione del festeggiato e magari, perché no, strappargli anche un sorriso pieno d’emozione. Se ne stai cercando alcuni dei più belli, eccone una bella raccolta.

Auguri di laurea: i migliori in assoluto

Una tua amica, un tuo amico, un tuo parente, la persona del tuo cuore, insomma, una persona per te molto importante sta per laurearsi? Allora hai bisogno di frasi di auguri di laurea, possibilmente divertenti o emozionanti. Fortunatamente ne esistono davvero molte, frutto della fantasia di autori anonimi o firmati da personaggi più conosciuti. Non resta che scegliere quello che più ci colpisce.

Laurea festa cappello

Che si tratti di frasi da inviare su WhatsApp o da scrivere su un biglietto di auguri davvero speciale, ne abbiamo raccolti qui alcuni dei più belli in assoluto. Ma se ne vuoi uno davvero originale, lasciati ispirare e vedrai che riuscirai a scrivere anche di tuo pugno una frase in grado di essere personale e davvero emozionante.

– Non buttarti giù, non è così grave! Sei stato sul groppone dei tuoi tutto il tempo e ora ti toccherà lavorare… mi spiace ma pensa al lato positivo: poi potrai offrire sempre da bere!

– Auguri per la tua Laurea. Oggi, oltre ad essere un giorno di festa è soprattutto un giorno di speranza per l’intera umanità, se ce l’hai fatta tu, ce la possono fare tutti!

– Ora pensi che sia tutto finito? Scordatelo! Il duro mondo del lavoro ti aspetta, adesso viene il bello! In bocca al lupo!

– Per raggiungere i nostri sogni bisogna lavorare duro con determinazione e tu ne sei la prova. Complimenti!

– Complimenti per la laurea. Pensando alle nuove sfide che ti attendono, ricordati sempre che si è più coraggiosi di quello che si crede, più forti di quanto sembra e più intelligenti di quanto si pensa!

– Una laurea possono averla tutti, ma quello che sei non può esserlo nessuno. Ti auguro tutto il meglio!

– Quante notti hai passato a preparare gli esami? Quante volte hai messo la sveglia all’alba per studiare più ore possibile? Quante volte ti sei chiesta “Ne varrà la pena?”.

Ecco, ne valeva proprio la pena! Complimenti amica mia, sei stata grande! Sono felicissima per te.

– L’impegno che metti in tutto quello che fai è ammirevole, vorrei avere la tua costanza e forza amica mia! Auguri!

– Diventa quello che vuoi, diventa quello che sei… Tanti Auguri per la Laurea!

– La tua laurea non è una sorpresa: è meritata al 100%. Congratulazioni!

– Complimenti! Ben arrivato anche tu nella schiera dei neolaureati! E adesso? Beh… intanto goditi la festa e gli onori… alla disoccupazione ci penserai poi! Con affetto.

– Sei sempre stata una persona brillante ed intelligente e queste doti faranno la differenza anche in campo lavorativo. Congratulazioni!

– Tantissimi auguri dottor, ingegner, manager, superman… vabbè non esageriamo, comunque complimenti sinceri per questo risultato!

– -Hai superato una tappa importante della vita, ma tante altre ti aspettano. Ricorda che gli esami della vita non finiscono mai ed è importante farsi trovare sempre preparato per affrontarli. Congratulazioni e tanti auguri per il tuo futuro!

Aforismi per una laurea

Hai bisogno di altre frasi per una laureata? Cerchi frasi per la laurea di un’amica che sia diversa dalle solite, adatta per l’occasione, in grado di descrivere i tuoi sentimenti al meglio ma senza cadere nei soliti luoghi comuni? Puoi tentare allora con degli aforismi. Si tratta di frasi per la laurea che possono essere dedicate agli studenti più brillanti o anche a chi ha avuto più difficoltà, per far capire quanto sia importante il traguardo che è stato raggiunto e quanto ci hanno resi orgogliosi.

Ecco alcuni dei migliori in assoluto per una laurea:

– Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo. (Lydia Maria Child)

– Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

– Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (Arthur Schnitzler)

– Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

– Un investimento in conoscenza paga sempre il miglior interesse. (Benjamin Franklin)

– Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

– Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione; loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

– Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. (Nelson Mandela)

