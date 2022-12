Le frasi sui difetti sono perfette sia per se stessi che come dedica nei confronti di altre persone: vediamo le citazioni più incisive.

Impossibile trovare una persona senza difetti. Anche se la società in cui siamo immersi ci propone modelli perfetti, questo universo patinato sta pian piano perdendo colpi. Perfino le influencer stanno iniziando a mostrare sui social le loro debolezze/imperfezioni. Le frasi sui difetti servono proprio a questo: a riflettere su quelli che si possono migliorare e a valorizzare quelli che in realtà sono pregi.

Frasi sui difetti: le citazioni più incisive

I difetti, che siano fisici o caratteriali, hanno un’impronta diversa sulla vita delle persone, in base all’età che si sta vivendo. Durante l’adolescenza sono un dramma, nella prima età adulta si iniziano ad apprezzare e, infine, diventano dei grandi alleati. L’ideale sarebbe stare sempre nell’ultima fase, in modo da evitare di vestire i panni di flagellanti, ma seguire il corso della natura è formativo. Alcuni difetti, infatti, si possono modificare, mentre altri sono pregi da valorizzare. Di seguito, una selezione di frasi sui difetti fisici e caratteriali:

C’è una crepa in ogni cosa. E’ da lì che entra la luce. (Leonard Cohen)

Dovresti esaminarti quotidianamente. Se trovi dei difetti, dovresti correggerli. Quando non ne trovi, dovresti provare a cercarli con maggior impegno. (Israel Zangwill)

Vi sono difetti che, sapendoli ben adoperare, fanno miglior figura delle virtù. (François de La Rochefoucauld)

Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù. (Johann Wolfgang Goethe)

L’essenza di un uomo si trova nei suoi difetti. (Francis Picabia)

In amicizia non si può andare lontano se non si è disposti a perdonarsi reciprocamente i piccoli difetti. (Jean de La Bruyère)

Molto pochi sono gli uomini che possono tollerare negli altri i propri difetti. (Arturo Graf)

Di solito si detesta chi ci assomiglia, e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano. (Marcel Proust)

Si è solleciti nel riconoscere i propri minimi pregi, e lenti nel sondare i propri difetti: non si ignora di aver belle sopracciglia, unghie ben fatte; a stento si sa di essere guerci; non si sa assolutamente di mancare d’intelligenza. (Jean de La Bruyère)

Le grandi menti sono capaci di grandi difetti come di grandi virtù. (Cartesio)

Spesso possiamo fare di più per gli altri cercando di correggere i nostri stessi difetti che cercando di correggere quelli degli altri. (François Fenelon)

Per la maggior parte delle persone correggersi vuol dire cambiare i propri difetti. (Voltaire)

Confessiamo i piccoli difetti solo per convincere che non ne abbiamo di grandi. (François de La Rochefoucauld)

L’uomo si vergogna più dei propri difetti fisici che di quelli spirituali. (Roberto Gervaso)

Non chiedete a nessuno di dirvi un suo difetto: vi dirà un suo pregio, fingendolo un difetto. (Pino Caruso)

Viviamo con i nostri difetti come con i nostri odori corporali: noi non li percepiamo e non danno fastidio eccetto che a quelli che sono vicini a noi. (Madame de Lambert)

Chi non ama i difetti non può dire di amare. (Pedro Calderón de la Barca)

Finisci per attenuare i tuoi punti di forza correggendo troppo assiduamente i tuoi difetti (Aaron Haspel)

Meglio un diamante con un difetto che un sasso senza. (Confucio)

Certi difetti è meglio non raddrizzarli, perderesti l’anima. (Fabrizio Caramagna)

Il qualcosa ha sempre dei difetti; solo il niente è perfetto. (Fritz Zorn)

Come si porta il peso del proprio corpo senza sentirlo, mentre invece si sente quello di ogni corpo estraneo che si voglia muovere, così non si notano i propri difetti, ma solo quelli degli altri. (Arthur Schopenhauer)

È facile passare dall’applauso alla gogna, dalla gloria all’insulto. Anche per la persona più nobile e innocente, basta uno schizzo di fango e subito c’ è gente che incomincia a trovarle difetti, a scoprire errori, colpe che vengono ingigantite. (Francesco Alberoni)

Chi parla male del prossimo è un ipocrita che non ha il coraggio di guardare i propri difetti. (Papa Francesco)

Conosci te stesso? Potrai rispondere di sì senza paura di sbagliare quando scoprirai in te stesso più difetti di quanti ne vedano gli altri. (Friedrich Hebbel)

Possiamo parlare francamente dei nostri difetti soltanto a coloro che riconoscono le nostre qualità. (André Maurois)

Amare non significa trovare la perfezione ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

I difetti non smettono di essere difetti solo perché sono diventati di moda. (GK Chesterton)

I difetti dell’infanzia subiscono una parziale eclisse durante la giovinezza e maturità per poi riesplodere centuplicati alle soglie della vecchiaia. (Mario Marchisio)

Nemmeno Satana è privo di difetti: di tanto in tanto pecca compiendo qualche buona azione (Valeriu Butulescu)

Di frasi sui difetti e i pregi ce ne sono tantissime e quasi tutte possono dare una spinta a migliorarsi o ad accettarsi.

Frasi sui difetti in amore da usare all’occorrenza

Le frasi sui difetti di carattere o fisici non sono finite qui. Non riguardano solo noi stessi, ma anche gli altri. Inoltre, non dimenticate che possono avere un certo peso anche nei rapporti interpersonali, che siano d’amore o d’amicizia. Di seguito, una selezione di frasi sui difetti degli altri e non:

Lei parlava, descrivendo i suoi difetti e i suoi limiti. Io ascoltavo, riscrivendo i suoi pregi e la sua bellezza. (Fabrizio Caramagna)

Fino ai trent’anni, passiamo la maggior parte del tempo a decidere quali aspetti di noi stessi dobbiamo buttare nel sacco dell’immondizia, poi passiamo il resto della vita a tentare di tirarli fuori. (Robert Bly)

Un uomo senza difetti è una montagna senza crepacci. Non m’interessa. (René Char)

Vi sono persone che senza i loro difetti mai avrebbero fatto conoscere le loro buone qualità. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

La fortuna ci corregge di parecchi difetti, di cui non saprebbe correggerci la ragione. (François de La Rochefoucauld)

Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi e quanto essi hanno fatto per correggersi; ciò ci servirebbe assai più dei loro miracoli e delle loro estasi. (Santa Bernadette Soubirous)

È una male essere pieni di difetti, ma è anche peggio esserne pieni e non volerlo riconoscere, perché è un aggiungere agli altri anche quello di una volontaria illusione. (Blaise Pascal)

Amate i vostri nemici, perché vi fanno presente i vostri difetti. (Benjamin Franklin)

Perché nessuno ammette i propri difetti? Perché vi è ancora immerso: i sogni li racconta chi è sveglio e così i propri vizi li ammette solo chi è guarito. (Lucio Anneo Seneca)

Quando si vedono nettamente i difetti degli altri, li si possiede. (Jules Renard)

Chi non è capace di aver difetti, non è capace di avere umanamente grandi virtù. (Alessandro Verri)

L’assenza di difetti nella bellezza è di per sé un difetto. (Henry Havelock Ellis)

Ero solito vedere i difetti in tutti i diamanti. Ora una pietra mi ha stupito per la sua perfezione. (Marty Rubin)

Chi è in casa d’altri lasci i propri difetti sulla porta. (Proverbio Africano)

I nostri difetti dovrebbero darci una qualità: l’indulgenza verso i difetti altrui. (Antoine Rivarol)

Vi sono difetti che preservano da alcuni vizi più gravi, così come, in tempo di peste, i malati di febbre quartana si salvano dal contagio. (Nicolas de Chamfort)

Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri. (François de La Rochefoucauld)

Talora i nostri difetti sono i migliori avversari dei nostri vizi. (Marguerite Yourcenar)

È bene che non esista nessuno senza difetti: perché non avrebbe un solo amico al mondo. (William Hazlitt)

Fino all’anno scorso avevo un solo difetto: ero presuntuoso. (Woody Allen)

Ci sono persone a cui difetti stanno bene, e altre che con le loro buone qualità fanno una brutta figura. (François de La Rochefoucauld)

Non riusciamo a tollerare alcune persone a causa dei loro difetti, altre a causa delle loro qualità. (Patricie Holecková)

Per natura non abbiamo difetto che non possa diventare un punto di forza, nessun punto di forza che non possa diventare un difetto. (Johann Wolfgang Goethe)

