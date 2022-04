Una parola che si usa spesso nello slang giovanile è acchittarsi, che si usa per indicare… Scopriamo insieme il significato!

Ci sono tante parole che fanno parte dello slang, o del gergo usato dai più giovani, in particolare quelli che fanno parte della Generazione Z, quella nata tra il 1998 e il 2010. Una di queste parole è acchittarsi, che sembra uscita da un qualsiasi dialetto del Sud Italia, ma che ha un significato bene preciso e viene utilizzata spesso nel linguaggio colloquiale dei più giovani. Ma cosa significa? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio facendo anche alcuni esempi d’uso.

Origine : dal linguaggio colloquiale.

: dal linguaggio colloquiale. Quando si usa : per indicare una persona che si veste bene.

: per indicare una persona che si veste bene. Lingua : slang giovanile italiano.

: slang giovanile italiano. Diffusione: Italia tra i ragazzi della Generazione Z.

Il significato di acchittarsi

Quando un ragazzo o una ragazza mette in mostra i propri capi firmati, e i proprio abbinamenti, si dice che si è acchittato, ovvero che per l’occasione si è vestito in maniera elegante per fare colpo sulle persone.

Uomo vestito elegante smoking

In sostanza acchittarsi significa vestirsi in maniera elegante, per occasioni speciali come feste, ricevimenti o cerimonie. Il significato letterale, che si trova anche sul dizionario italiano, è vestirsi con cura e ricercatezza, e un sinonimo che si può avvicinare a questo termine è agghindarsi.

Il termine, come flexare o droppare, viene molto utilizzato come detto tra i più giovani, che nel linguaggio quotidiano lo usano, ma anche nelle chat e sui social network non è difficile trovarlo.

Esempi d’uso

Si usa anche quando devi andare in un locale la sera ad esempio e “ti acchitti di brutto” perché vuoi fare colpo su una ragazza che magari ti piace.

Inoltre quando ci si acchitta si tende a dare sfoggio dei propri capi, magari firmati, oppure ci si veste molto eleganti in occasioni formali come cerimonie, comunioni, cresime o matrimoni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG