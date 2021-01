L’Accademia della Crusca l’ha inserita come “parola nuova” della lingua italiana. Ma cosa significa cringe? Scopriamolo insieme, insieme ad alcuni esempi d’uso.

È entrata a far parte del linguaggio italiano come “parola nuova“, ma il termine cringe, sebbene molti non lo conoscano, è uno dei più usati sui social network, in particolare da persone molto giovani. È diventata una parola così popolare che l’Accademia della Crusca l’ha inserita nel linguaggio italiano come novità, nel gennaio 2021. Ma cosa significa e qual è l’origine di cringe? Scopriamo insieme di più.

Origine : dall’inglese e dal web.

: dall’inglese e dal web. Quando viene usata : sui social network e nei meme.

: sui social network e nei meme. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di cringe

La traduzione letterale di cringe è “imbarazzo“, ed è una parola della lingua inglese. Si tratta quindi di un termine che si usa in contesti imbarazzanti e fuori luogo, per motivare e rafforzare l’imbarazzo che si è venuto a creare. Come mai però è diventato così popolare anche in Italia? Per via del web e dei social network (come Twitter, TikTok, Instagram e Twitch). Infatti molti utenti lo usano nei meme e nei video, per dare l’idea appena presa in esame.

Cringe

Il sostantivo può variare anche nel verbo “to cringe“, che italianizzato è “cringiare“. La traduzione letterale del verbo è “strisciare”, ma nel secondo caso italiano ha un significato decisamente diverso, ovvero sentirsi in imbarazzo per via del comportamento altrui.

La Crusca, nel suo sito ufficiale, ne dà anche una definizione in qualità di aggettivo e in qualità di sostantivo. Nel primo caso abbiamo: “Imbarazzante, detto di scene e comportamenti altrui che suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva“.

Nel secondo: “il fenomeno del suscitare imbarazzo e, in particolare, le scene, le immagini, i comportamenti che causano tale sensazione“.

Esempi d’uso

Per fare qualche esempio, prendiamo qualche tweet o meme reperibile sul web:

Quando ti diranno che non sarai mai nessuno, tu pensa a #cringe che da slang dell'Internet è diventato un vocabolo italiano pic.twitter.com/yVfI2vUok4 — Mrs. Nobody (@MrsNobo00798380) January 16, 2021

Tranquillamente il momento più cringe nella storia del GF.

Che famiglia Cringe.

Aiuto.#GFVIP #tzvip pic.twitter.com/GTBNGOUI9u — LES JEUX SONT FAITS (@Rames95) January 18, 2021

Ecco anche due frasi in cui si può usare cringe in italiano:

“È una situazione decisamente cringe quella che stiamo vivendo“.

“Mi stai facendo cringiare con il tuo comportamento“.