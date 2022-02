Tra gli atti sessuali si sta riscoprendo l’outcourse, praticato a ogni età e da qualsiasi tipo di coppia: ecco in che cosa consiste.

In passato costituiva la scappatoia ideale per tutti quei giovani che volevano preservare la verginità. Adesso l’outercourse ha guadagnato notevoli punti agli occhi delle coppie e viene quasi preferito all’amplesso vero e proprio. Un termine usato dai sessuologi, entrato nel gergo comune, spesso adottato per descrivere l’alchimia insieme alla partner o al partner. Da quanto sostengono gli esperti, ciò dipenderebbe pure dalla situazione vissuta: la pandemia da Coronavirus avrebbe, infatti, contribuito a riscoprire modalità abitualmente lasciate in secondo piano. Scopriamo dunque qual è il significato esatto e come può avvenire.

Origine: da “outer”, ossia esterno, e “course”, diminutivo di “sexual intercourse”, cioè rapporto sessuale.

Il significato di outercourse

Si parla di sesso non penetrativo, ovvero delle varie forme di rapporto sessuale, tra cui i baci, le carezze, il frottage, la masturbazione reciproca e il sesso orale.

Talvolta viene preferito per differenti ragioni di carattere pratico, ideologico, morale o religioso, per limitare il rischio di gravidanze, una questione di piacere, impedimenti di ordine medico (limitato a un dato periodo), quale alternativa al periodo mestruale e scelta di orientamento sia negli eterosessuali, bisessuali e omosessuali.

Inoltre, molti praticanti lo ritengono un metodo più sicuro per la prevenzione delle Malattie Trasmesse Sessualmente, sebbene di fatto non sia così, senza le opportune precauzioni igieniche. Diversi ragazzi e ragazze lo prediligono in principio, durante la fase esplorativa, dove devono essere ancora valutate la fattibilità e la stabilità della relazione amorosa.

L’emergenza epidemiologica ha portato con sé ansia, paura e depressione, che si sono manifestate pure nella vita sotto le lenzuola. Parecchi uomini hanno lamentato la mancanza di desiderio o performance non soddisfacenti e, in tal caso, ottengono delle rassicurazioni.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Sesso e Coronavirus, la riscoperta dell’outcourse”.

“Outercourse: cos’è il sesso senza penetrazione”.

