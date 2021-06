Con misofonia si intende un disturbo che colpisce tante persone, sebbene ci siano teorie contrastanti a riguardo. Ecco per cosa si intende.

Per i misofonici può rivelarsi complicato manifestare e permettere di capire all’interlocutore il disagio riscontrato. È essenziale che chiunque soffra di misofonia abbia gli strumenti adeguati a chiarire i fattori di disturbo, perché lo irritano oltre la propria volontà, in quanto la gamma di sentimenti spazia dal semplice dispiacere a reazioni altamente aggressive. Scopriamo il significato, servendoci pure di esempi concreti.

La misofonia è una parola di origine greca, derivante dall’unione tra misos, che significa odio, e fonos, ovverosia suono o voce. Dunque, letteralmente vuol dire odio per il suono. Causa di reazioni fisiche ed emotive negative, è un presunto fastidio acustico, oggetto di controversia tra gli esperti e non ancora inserito in una precisa categoria patologica.

I suoni o rumori in grado di scatenare reazioni emozionalmente violente sono tantissimi e dipendono strettamente dall’individuo. Ad esempio, possono far insorgere misofonia i suoni:

ambientali (ticchettio degli orologi, suonerie dei cellulari)

degli animali (gracchiare delle rane, cinguettio degli uccelli)

emessi attraverso movimenti corporei (scrocchiare le articolazioni)

orali (mangiarsi le unghie, sgranocchiare)

nasali (singhiozzo, russamento)

La misofonia non va confusa con l’iperacusia (tra i sintomi di disturbo di dipendenza da Xanax), una generale sensibilità al rumore rispetto a un suono non particolarmente forte. Nella iperacusia non si tratta di un’eccessiva sensibilità a certi rumori, quanto piuttosto al livello di rumore, che abitualmente le persone ritengono normali.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il rumore di un bambino che piange ti procura estremo fastidio? Potresti soffrire di misofonia”.

“Misofonia, quando non riesci proprio a sopportare chi fa rumore mentre mangia”.