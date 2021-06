Nel cuore verde del Piemonte sorge la sua meravigliosa casa, angolo di paradiso che sarebbe una vecchia abbazia: scopriamo dove abita la stella del cinema Ornella Muti!

Ornella Muti avrebbe deciso di vivere in una villa meravigliosa ricavata da una vecchia abbazia in Piemonte. Avete mai visto la sua casa? Giardini e ampie vetrate sono alcuni dei tratti principali della sua residenza, dove ama trascorrere il suo tempo con la famiglia, i figli e i nipoti. Con lei l’inseparabile figlia Naike Rivelli, i cui contenuti social ci permettono di fare un viaggio alla scoperta della splendida abitazione…

Dove abita Ornella Muti: la casa dell’attrice in Piemonte

Ornella Muti abita in una splendida località immersa nella natura, di cui alcuni scorci emergono attraverso Instagram. Da tempo l’attrice, diva intramontabile del cinema, si sarebbe rifugiata insieme alla famiglia in Piemonte, precisamente nel meraviglioso comune di Lerna, in provincia di Alessandria. E la sua casa sarebbe una vecchia abbazia…

A incorniciare la sua abitazione tanta natura: la residenza infatti sorge in una sorta di oasi verde, dove spiccano grandi giardini e ampie aree esterne in cui trascorrere del tempo all’aria aperta in totale relax. È qui che Ornella Muti si gode la sua tranquillità insieme agli affetti più cari, figli e nipoti, dopo aver detto addio alla frenesia di Roma.

Ornella Muti: a casa della diva anche un maialino…

A casa di Ornella Muti c’è anche un curioso maialino “domestico”, come mostra la figlia, Naike Rivelli, attraverso foto e video condivisi sui suoi social…

Il simpatico compagno appare spesso nei video di Naike in casa Muti, a volte anche in cucina mentre attende qualche gustoso bocconcino!

Nella casa di Ornella Muti tanta luce ed eleganza

Nella splendida casa di Ornella Muti dominano i colori naturali e il legno chiaro dei pavimenti, che rende raffinato e accogliente ogni angolo del suo nido…

All’interno mobili dal sapore shabby chic e tanta luce naturale si mescolano a una linea moderna ed essenziale, dove a farla da padrone sono le ampie finestre e vetrate che regalano una meravigliosa atmosfera sotto il sole del Piemonte.

Sempre Naike Rivelli ha mostrato anche il salotto e la zona living della bellissima villa Muti, dove si respira aria di eleganza e relax in ogni singola stanza…

Un video girato a Halloween mostra l’ampio salone del casolare, con un camino centrale e il soffitto con travi in legno a vista.