Ex Libris è un’espressione latina che si utilizza in riferimento ai libri: vediamo cosa vuole dire la parola e quando usarla.

Quando si parla di Ex Libris si intende un’etichetta che in genere viene ornata da un motto o da uno stemma. Questa si posizione su un libro per indicarne il proprietario e proprio per questo si tratta di un’espressione latina conosciuta dagli amanti della lettura. Nel caso non abbiate mai avuto modo di imparare a conoscere questo modo di dire, vi suggeriamo di proseguire nell’articolo. Di seguito, infatti, spiegheremo il significato nel dettaglio anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Origini : locuzione latina che significa propriamente “dai libri”.

: locuzione latina che significa propriamente “dai libri”. Quando si usa : usata in italiano come sostantivo maschile in riferimento a un contrassegno (timbro, sigillo, cartellino a stampa) che si pone sulla controguardia o sul foglio di guardia.

: usata in italiano come sostantivo maschile in riferimento a un contrassegno (timbro, sigillo, cartellino a stampa) che si pone sulla controguardia o sul foglio di guardia. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: mondiale.

Il significato di Ex Libris

libro segnalibro ex libris

Ex Libris è l’abbreviazione dell’espressione latina “ex libris meis” che si traduce in italiano come “dai miei libri“. Questa parola si usa per indicare un’etichetta che si applica su un libro per indicare chi è il suo proprietario. In genere ornato da un motto e da uno stemma (o da una rappresentazione grafica), questo è un contrassegno ci si pone sulla controguardia o sul foglio di guardia di un libro. Può essere un timbro, ma anche un cartellino a stampa o un sigillo e serve appunto per attestarne la proprietà.

Il primo Ex Libris in assoluto è quello creato da da Albrecht Dürer per Hieronymus Ebner. Il primo religioso, invece, risale al 1400 ed è stato rinvenuto negli archivi ed appartiene al religioso bavarese Hans Knabensberg.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio quando è corretto usare questa espressione:

“L’Ex Libris del libro che trovi in seconda fila è veramente particolare: se hai un secondo ti consiglio di darci un’occhiata”.

“Il timbro Ex Libris presente in quell’opera è unico e non a caso è prima volta che ne vedo uno del genere”.

“Sul libro di Donato Carrisi è presente un Ex Libris oppure non c’è? Te lo sto chiedendo perché onestamente non ne ho idea”.

