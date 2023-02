La città in cui si guadagna di più è Milano mentre Rieti è quella in cui gli stipendi sono più bassi: ecco la classifica.

Gli stipendi in Italia cambiano anche di molto da provincia in provincia a dimostrazione che il reddito dei lavoratori dipendenti continua oggi ad essere molto disomogeneo. Questa grande differenza non dipende però dal divario tra Nord e Sud, infatti la classifica realizzata dal Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne mostra una situazione differente da quella che molti immaginano. Vediamo allora cosa emerge da tale classifica che prende in considerazione il reddito da lavoro dipendente tra il 2019 e il 2021.

Le provincie in Italia dove gli stipendi diminuiscono

Busta paga

La ricerca eseguita dal Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne ha dimostrato che le buste paga sono diminuite in 22 provincie su 107 tra il 2019 e il 2021. Nonostante a livello nazionale gli stipendi siano aumentati di circa 301 euro di media, in alcune aree infatti c’è stata una diminuzione pari a 312 euro in questi tre anni.

Le differenze tra le varie zone italiane sono comunque molto grandi. Le tre città in cui c’è stata una maggiore diminuzione degli stipendi sono Venezia, Firenze e Prato. La top tre delle città italiane dove si è registrato un maggior aumento degli stipendi sono invece Milano, Parma e Savona.

Le città italiane dove si guadagna di più: la classifica

Molto interessante è la classifica completa realizzata dal Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne perché consente di comprendere la situazione degli stipendi in Italia.

La top 5 delle città dove si guadagna di più è la seguente:

Milano con 30.464,86 euro Bolzano con 18.942,08 euro Bologna con 18.628,65 euro Parma con 18.175,33 euro Roma con 17.774,30 euro

Per quanto concerne la top 5 delle città dove si guadagna di meno, invece, troviamo:

Pavia con 5.673,98 euro Enna con 5.557,75 euro Agrigento con 5.337,89 euro Viterbo con 4.062,25 euro Rieti con 3.317,55 euro

