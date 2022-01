Epidemia, poi diventa pandemia e poi rallenta e diventa endemia: ecco cosa significa quest’ultimo termine e come è legata all’emergenza Covid-19.

Tra le parole che sono entrate nell’uso comune con l’avvento del Covid-19 nel mondo, c’è anche endemia, che però differisce da epidemia e da pandemia, sebbene il suffisso sia il medesimo. Si dice che dopo la pandemia, con il virus che va via via sparendo da alcune zone del mondo, venga il periodo di endemia che porta, si spera, alla fine della malattia. Ecco spiegato il significato di endemia, da cosa ha origine e come mai è legato al Coronavirus, facendo anche alcuni esempi.

Il significato e l’origine dell’endemia (e differenze con altre parole)

Il termine endemia deriva dal greco endḗmon (nósēma), che significa malattia, che si combina con demos, che vuol dire popolo. Quindi si può tradurre in malattia che sta nel popolo, o in un territorio per varie cause.

Si tratta quindi di una malattia che è presente su tutto il territorio mondiale e si manifesta uniformamente nella popolazione, anche se la distribuzione è costante nel tempo. A differenza della pandemia, che è fuori controllo, i casi qui sono controllati e si manifestano, ancora in maniera costante di casi più o meno alta, nel tempo.

Le tre fasi principali, quindi, sono: epidemia, pandemia e endemia. Il Covid-19 ha avuto queste fasi, e nel gennaio 2022 alcuni stati potrebbero declassare la pandemia in endemia, proprio per questo fattori.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso, presi dai titoli dei giornali, che aiutano a capire meglio il significato applicato alle notizie:

“Coronavirus, l’esperto del Cnr: “Presto per parlare di endemia, ma il picco di contagi è vicino” da La Repubblica del 17 gennaio 2022

“Spagna e Regno Unito si preparano a passare da pandemia a endemia: bisogna convivere col Covid” Da EuropaToday.it

