Se diciamo “crush” può venire in mente il verbo “schiacciare”, ma anche qualcos’altro… Scopriamo insieme tutti i significati di questa parola.

Nel mondo dei giovani e dei giovanissimi, il termine “cotta” è passato di moda: infatti oggi viene utilizzato il termine “crush” per definire un invaghimento per un ragazzo e ragazza; un primo amore in sostanza, o comunque un tentativo adolescenziale di farsi notare dalla ragazza o dal ragazzo che piace. Ma cosa significa questa parola inglese e come mai viene usata in questo modo dai ragazzi?

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando viene usato : per definire una “cotta” adolescenziale.

: per definire una “cotta” adolescenziale. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine della parola crush

La traduzione letterale del verbo inglese crush è “schiacciare“, “frantumare” o anche “stritolare“. Invece se pensiamo all’altro significato inglese della parola, è traducibile, come già detto, con cotta.

Allo stesso modo in una frase si può usare questa parola per dire anche che una persona è innamorata di un’altra persona. Con la locuzione “to have a crush“, invece, si ha la traduzione in “mi sono preso/a una cotta“.

Ma come mai si usa questa parola per indicare un’infatuazione verso qualcun altro? La risposta è che il verbo schiacciare è qualcosa che quando prende ti distrugge, allo stesso modo quando si è innamorati si è “schiacciati”, sballottati o sulle nuvole.

C’è però anche un’altra accezione del termine, che è sempre “infatuazione”, ma non per un partner, ma per una persona famosa (cantante, attore, musicista) che si stima moltissimo e si è “innamorati”. Si può usare questo termine per questa accezione, ma anche un altro più specifico, ovvero fictosessuale.

Esempi d’uso

Ci sono molti esempi di frase in cui compare il termine “crush”. Eccone alcune che vengono usate dai giovani italiani:

“A Marco piace Sara! Ha proprio una bella crush per lei”.

“Ho una crush per Ariana Grande. Sono innamorata di lei sul piano artistico“.

Invece eccone altre in inglese:

“I have a big brush on him“.

“He was my crush. I loved her“.

Infine anche Fedez nelle sue stories di Instagram ha usato la parola crush, in particolare filmando il suo amico Luis Sal che fingeva di adorare la figlia piccola del rapper, Vittoria. “La prima crush” ha scritto.

