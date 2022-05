Utilizzato dai ragazzi di Roma nel loro slang, il termine accannare è ormai diffuso anche in molte altre zone d’Italia.

Chi abita a Roma conosce di certo il significato della parola accannare, ma nel resto dell’Italia ci sono persone che non sanno cosa vuole dire. Questo vocabolo deriva infatti dal dialetto romanesco e quindi tutti nella città capitolina lo utilizzano. Negli ultimi anni, questo termine dello slang dei giovani romani, ha iniziato ad essere utilizzato anche fuori dalla Capitale. Scopriamo quindi quali sono i significati di questo modo di dire che sta diventando diffuso in tutta la nostra Penisola.

Origini : dal gergo giovanile romanesco.

: dal gergo giovanile romanesco. Quando si usa : si utilizza per indicare qualcosa o qualcuno che smette di fare qualcosa.

: si utilizza per indicare qualcosa o qualcuno che smette di fare qualcosa. Lingua : italiana.

: italiana. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di accannare

Accannare è un termine molto utilizzato dai giovani romani e fa parte dello slang romanesco. Questa parola ha molti significati differenti e si può quindi usare in varie circostanze. Quando si dice accannare si intende di frequente lasciar perdere qualcosa o qualcuno. In tal caso si utilizza questo termine soprattutto quando un ragazzo e una ragazza sanno insieme e uno dei due lascia l’altro.

Il termine però si utilizza anche quando si vuole intendere “smettere di fare qualcosa”. Si può quindi usare questo modo di dire per far capire a qualcuno che deve terminare di fare quello che sta facendo.

A Roma, dunque, la parola accannare è davvero molto utilizzata e fa parte del linguaggio quotidiano soprattutto dei giovani. Trattandosi di un termine romanesco, anche i meno giovani che vivono nella Capitale italiana lo utilizzano spesso.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio come utilizzare questo termine:

“La tipa mi vuole accannare per mettersi con un altro ragazzo”.

“Dai, basta, vedi di accannare! Sono ore che continui a lamentarti”.

“Accollo e accannare sono due parole molto utilizzate nello slang giovanile a Roma”.

