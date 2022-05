Capri: la bellissima villa di proprietà di Christian De Sica è in vendita. Qual è il prezzo necessario per accaparrarsi il gioiellino?

Costruita agli inizi del Novecento, la villa di Christian De Sica a Capri fa gola a molti. La dimora, con vista mare da perdere il fiato e circondata da un giardino di 2000 mq, è stata messa in vendita con l’agenzia Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo necessario per diventare proprietari della casa non è per i comuni mortali.

Capri: in vendita la villa di Christian De Sica

Nel 1996 Christian De Sica ha acquistato una bellissima villa situata a Capri. A distanza di oltre 25 anni da quel momento, l’attore ha deciso di metterla in vendita. Si tratta di una dimora costruita tra il 1900 e il 1903, per desiderio del pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder. La casa, di ben 250 metri quadri, è immersa in un giardino di oltre 2000 mq, che garantisce la completa privacy a quanti la abitano. Lo stile architettonico, ovviamente, è quello tipico di Capri.

Prima di essere acquistata da De Sica, la villa è stata del conte Earl Brewster, che ospitò lo scrittore D.H. Lawrence. E’ in questo posto incantevole che ha lavorato al capolavoro intitolato L’amante di Lady Chatterley. Tanti altri artisti, in seguito, hanno soggiornato in villa, tra cui Joseph Beuys e Cy Twombly.

La villa caprese dell’attore ha subito diversi restauri e, ad oggi, è composta da due piani. Ampi saloni, soffitti a volta, vetrate, terrazzi vista mare e dépendance con tanto di Spa: un vero e proprio sogno.

Quanto costa la villa di Christian De Sica?

La villa di Christian De Sica è in vendita in esclusiva con l’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate. Stando a quanto sostengono i beninformati, la dimora è sul mercato da più di un anno e non ha ancora trovato un valido acquirente. Anche se la trattativa è riservata, sembra che il prezzo di acquisto sia superiore a 3 milioni di euro.

