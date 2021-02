Accusate la stanchezza in modo più sovente? Può essere a causa della pandemia da Covid-19: ecco cos’è e cosa significa pandemic fatigue!

La pandemia da Covid-19 ha dato molto da pensare alle persone, contribuendo ad aumentare lo stress, l’ansia e la stanchezza quotidiana di ciascuno. Come si può tradurre questo concetto in un termine? L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha redatto un documento, da titolo “Pandemic fatigue. Reinvigorating the public to prevent Covid-19“, che conia questo termine. Infatti la pandemic fatigue si può tradurre come una demotivazione delle persone a rispettare le regole per proteggersi, come lavare le mani, mantenere la distanza di sicurezza di un metro e di indossare la mascherina, per via del perdurare della pandemia. Scopriamo di più!

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando viene usata : per indicare la “fatica” derivata dal continuare sempre a tenere alta l’attenzione ed evitare il contagio.

: per indicare la “fatica” derivata dal continuare sempre a tenere alta l’attenzione ed evitare il contagio. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di pandemic fatigue

La traduzione letterale di pandemic fatigue è “stanchezza pandemica“, ovvero quella condizione di eccessivo stress, ansia e stanchezza derivata dal protrarsi della pandemia.

Lockdown Covid

“La cosiddetta pandemic fatigue si verifica quando i pazienti, ma anche le strutture sanitarie e i decisori politici perdono energie, si immobilizzano. L’antidoto è concentrarsi sulle questioni davvero urgenti e necessarie e lasciare un po’ perdere il resto”, ha raccontato la virologa Ilaria Capua in un’intervista a Il Corriere della Sera per spiegare di che cosa si tratta.

L’OMS nel suo documento la spiega così: “La fatica dovuta alla pandemia è una risposta prevedibile e naturale a uno stato di crisi prolungata della salute pubblica, soprattutto perché la gravità e la dimensione dell’epidemia da Covid-19 hanno richiesto un’implementazione di misure invasive con un impatto senza precedenti nel quotidiano di tutti, compreso di chi non è stato direttamente toccato dal virus“.

Questo concetto è anche contestualizzato nel termine online fatigue, sebbene questa sia “la stanchezza di essere sempre connessi“.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso del termine, che si manifesta in frasi che si possono sentire nel proprio quotidiano:

“Soffri molto la pandemic fatigue? Per molti è un grosso problema“.

“La pandemia da Covid-19 ha aumentato lo stress e l’ansia: la cosiddetta pandemic fatigue“.