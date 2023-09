Cosa significa bird strike? Vediamo cosa si intende con questo termine e perché negli ultimi 100 anni preoccupa il mondo intero.

Anche se il primo fenomeno di bird strike risale al 1905, è soprattutto negli ultimi tempi che la situazione sembra essere diventata davvero preoccupante. Cosa significa? Vediamo quali sono le origini di questo modo di dire, cosa indica e in quali contesti viene utilizzato.

Origini : dall’unione delle parole inglesi bird e strike, che significano rispettivamente uccello e colpire.

: dall’unione delle parole inglesi bird e strike, che significano rispettivamente uccello e colpire. Quando si usa : si usa per indicare l’impatto tra un aereo e uno o più uccelli.

: si usa per indicare l’impatto tra un aereo e uno o più uccelli. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di bird strike

Con bird strike si indica l’impatto tra un aereo e uno o più uccelli. Incidenti di questo tipo, inclusi nell’insieme dei wildlife strike, ossia delle collisioni con gli animali selvatici, si verificano soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio, quando i velivoli si trovano a quote più basse. Questo significa che i mezzi si trovano più vicini agli habitat naturali dei volatili.

Considerando che avvengono nei momenti più delicati del volo, sono molto, molto pericolosi e possono causare incidenti mortali. Generalmente, per prevenire il fenomeno del bird strike gli aeroporti mettono in campo una serie di accorgimenti, come i dispositivi che sfruttano il suono o la luminosità per far sì che gli uccelli si tengano lontani dalle piste.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso di bird strike in modo da comprenderne meglio il significato:

“L’incidente è stato causato dal bird strike: il bilancio delle vittime è altissimo“.

“L’incidente di Bird Strike più antico di cui si ha notizia risale al 1905“.

“Negli Stati Uniti il numero di Bird Strike è cresciuto in modo esponenziale“.