Cosa fare ad Halloween? Ecco tante idee, per adulti e per bambini, per passare la notte delle streghe nel migliore dei modi… stando a casa.

Festeggiare Halloween ormai non è più una tradizione tipica solo dei paesi anglosassoni, anche in Italia tantissime persone attendono con ansia l’arrivo del 31 ottobre, per trascorrere una serata in allegria, anche se nel 2020, come stabilito dal Dpcm del 25 ottobre, si dovrà farlo nella propria abitazione.

Sebbene questo, i modi per festeggiare sono sempre tanti, e non solo per i bambini. Vediamo cosa fare ad Halloween: tante idee per passare la serata nel comfort della propria abitazione.

Cosa fare ad Halloween in casa: tante idee creative

– Maratona di film horror o cartoni per tutta la famiglia. I film da vedere tutti insieme sono sempre una buona soluzione: organizzate una maratona di film horror, evitando di farli vedere ai bambini se presenti, oppure se ci sono si può virare anche sui cartoni animati, magari legati ad Halloween. In alternativa si può anche optare per le serie tv a tema Halloween.

Famiglia a casa

– Decorare le zucche. Divertitevi con i vostri bambini a decorare le zucche. Si divertiranno tantissimo, anche perché il procedimento fai da te per intagliarle e decorarle è molto semplice e non necessita di attrezzi dispendiosi. Naturalmente è bene fare attenzione a non far maneggiare oggetti pericolosi ai più più piccoli.

– Fare un gioco da tavolo. Per passare la serata si può giocare a un gioco tavolo, come per esempio Cluedo, molto adatto alla festività, oppure, se in famiglia c’è qualche appassionato, anche giochi da tavolo per massimo 6 persone, un po’ più articolati in qualche caso.

Cose da fare ad Halloween… non nel 2020

Nel 2020 non si potranno fare le seguenti attività, a causa della pandemia da Covid-19, ma in futuro, virus permettendo, sono ottime idee da provare:

Halloween Zucche

– Cena a tema. Se siete amanti della buona cucina, potete organizzare una cena a tema Halloween per la sera del 31, cucinando piatti a base di zucca. Potete anche preparare un buffet di finger food e dolcetti horror, a forma di zucche, scheletri, occhi e tanto finto sangue un po’ dappertutto.

– Festa in maschera. Molti locali la sera del 31 ottobre propongono feste in maschera, ma volendo potete anche organizzarla a casa vostra o di qualche amico, chiedendo ad ognuno di portare qualcosa da mangiare. Abbondate con le decorazioni spaventose, fate qualche scherzetto e poi scatenatevi a ballare!

– Escape room. Vanno molto di moda le escape room. Si tratta di un gioco in cui si viene chiusi insieme ad altre persone in una stanza, dalle quali bisogna riuscire ad uscire, usando oggetti trovati nella stanza stessa e la logica. Ovviamente, per Halloween sceglietene una spaventosa!

– Dolcetto o scherzetto. Un classico: fate mascherare i vostri bimbi e bussate alle porte delle case o dei negozi per chiedere un dolcetto. Attenzione, però, non a tutti piace essere disturbati, quindi avvisate in anticipo i vostri vicini.