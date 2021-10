Come non farsi vedere su Telegram: in che modo non apparire online o risultare invisibili ai propri contatti sulla celebre app.

Usi Telegram ma ti disturba il fatto di essere sempre visibile agli occhi dei tuoi contatti? Per proteggere la tua privacy ci sono diversi strumenti messi a disposizione dalla nota app di messaggistica istantanea. Ci si può nascondere infatti in almeno due metodi, sia da mobile che nella versione web. Scopriamo insieme come non farsi vedere su Telegram.

Come non farsi vedere online su Telegram

Allo stesso modo di quanto accade in altre app di messaggistica molto famose, scegliendo di nascondersi agli altri si perde l’opportunità di poter visualizzare le stesse informazioni sugli altri contatti. Va inoltre sottolineato che celarsi totalmente alla vista degli altri è impossibile. Anche nascondendosi, non verrà svelato il proprio ultimo accesso ma tale informazione verrà sostituita da diciture di vario genere, da Ultimo accesso in settimana a Ultimo accesso molto tempo fa.

Come per WhatsApp, un contatto sarà in grado di vedere se gli stai scrivendo anche quando hai impostato la modalità invisibile. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i metodi per non farsi vedere sulla nota app.

Partiamo da come avere il nome invisibile su Telegram da mobile. In questo caso bisogna andare alle Impostazioni, e cliccare sulla voce Privacy e sicurezza. Da questa schermata, vai a Ultimo accesso e metti la spunta sull’opzione Nessuno. In questo modo i tuoi contatti non potranno né vedere il tuo ultimo accesso né capire quando sei online. Ma attraverso lo stesso percorso puoi anche scegliere di renderti invisibile solo ad alcuni contatti, rimanendo invece visibile ad altri.

Da computer il percorso è solo leggermente differente. Basta andare alla rotella dell’ingranaggio in basso a destra, premere su Privacy e sicurezza e andare a Ultimo accesso, scegliendo l’opzione Nessuno. Come per smartphone e tablet, anche da computer puoi scegliere di renderti invisibile solo ad alcuni contatti o creare una lista di contatti che possono visualizzare le tue informazioni. Basta trovare le ozpioni opportune dal menu Impostazioni.

Problemi con l’invisibilità su Telegram

Abbiamo visto come funziona Telegram e come non farsi vedere dai contatti su Telegram. Il percorso è tutto sommato semplice, e basta seguire le indicazioni fornite dalla stessa app per poter comprendere in che modo impostare l’invisibilità. Ma cosa succede se riscontriamo problemi con le Impostazioni e non riusciamo a diventare ‘invisibili’ o a nasconderci ad alcuni contatti? In questo caso consultare le FAQ sul sito ufficiale di Telegram per trovare una soluzione.

In alternativa, l’app azzurra mette a disposizione dei propri utenti un servizio di assistenza molto efficiente. Per poter contattare lo staff bisogna collegarsi alla pagina di supporto del sito web,d escrivere il problema riscontrato e lasciare i nostri recapiti per poter ricevere una risposta. Attenzione però: il supporto può essere richiesto solo in lingua inglese.

Di seguito un video con i suggerimenti sulla Privacy e la Sicurezza sulla nota app: