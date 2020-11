L’edizione 2020 de Il Collegio è iniziata e in molti si pongono la stessa domanda: quanto guadagnano gli studenti per stare lì?

Il Collegio ha riaperto i suoi cancelli per far entrare i concorrenti dell’edizione 2020. Quest’anno, infatti, il programma è stato interamente girato presso il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. La classe è formata da ben 21 studenti che, prova dopo prova, dovranno dimostrare di essere degni di indossare la divisa de il Collegio. Ma c’è una domanda che tutti si pongono: quanto guadagnano i concorrenti del reality show di Raidue?

Cachet concorrenti de il Collegio

Gli studenti del Collegio guadagnano? Prendono un cachet? Questa è una delle domande che in tantissimi si pongono. In realtà gli studenti prendono un rimborso spese, ma non è di certo paragonabile ai compensi dei concorrenti degli altri reality.

Negli anni passati, infatti, si è parlato di un una cifra simbolica di 50 euro a settimana che ogni studente avrebbe percepito. Il primo ad aver ammesso che dietro questo reality non c’è mai stato un vero e proprio compenso è stato Adriano Occulto, uno dei concorrenti della terza edizione. Anche un’altra ex collegiale, Beatrice Cossu, ha ammesso che non si trattasse di un vero e proprio compenso ma di un rimborso spese dal momento che loro non sono neanche attori ma dei ragazzi normalissimi.

Quanto guadagnano i professori de Il Collegio?

A questo punto ci si domanda anche quale sia il compenso dei professori e del preside del programma condotto da Giancarlo Magalli. Beh anche qui si brancola nel buio dal momento che nessuno degli insegnanti ne ha mai parlato. Paolo Bosisio, preside fin dalla primissima edizione del programma, come tutti sanno è un regista e sceneggiatore ma nonostante ciò non sappiamo a quanto ammonti il suo cachet.

Stessa cosa, inoltre, vale anche per la professoressa Petolicchio e il professor Maggi che sono tra i docenti – del reality – più amati dal pubblico a casa.

