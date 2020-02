Allarme Coronavirus: sfilate a porte chiuse alla Milano Fashion Week!

Il panico da Coronavirus ha contagiato anche la moda: sfilate a porte chiuse per Armani e Biagiotti, annullata l’esposizione di Moncler Genius e altri eventi…

Anche la routine della Milano Fashion Week è stata interrotta dall’insorgere dell’allarme coronavirus (COVID-19), soprattutto per quanto riguarda gli ultimi eventi del fine settimana. Alcuni stilisti hanno deciso, in maniera precauzionale, di proseguire con le sfilate a porte chiuse: primo fra tutti Armani e a seguire Laura Biagiotti. È stata annullata l’esposizione al pubblico del progetto Moncler Genuis 2020.

Perché hanno sfilato a porte chiuse alla Milano Fashion Week?

La scelta di sfilare senza pubblico è dovuta a motivi di precauzione: lo affermano tutti e tre i brand che hanno deciso di trasformare le loro presentazioni rendendole off limits, per evitare l’assembramento di tante – troppe – persone in un momento molto delicato.

La sfilata di Giorgio Armani, organizzata per domenica 23 febbraio 2020, è stata una delle prime ad annunciare le porte chiuse. Le modelle sono passate in passerella a teatro vuoto non senza spettatori: la collezione è stata infatti ripresa e mandata in visione streaming, allo schermo ben 11 milioni di spettatori non si son persi le creazioni di Armani!

Giorgio Armani e Roberta Armani

Per precauzione, inoltre, Armani ha deciso di chiudere per una settimana (dal 24 febbraio al 01 marzo 2020) gli uffici di Milano e le sedi produttive in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte.

Anche la stilista Laura Biagiotti ha scelto per la sua sfilata, che si è tenuta nella pausa pranzo di domenica 23 febbraio, le porte chiuse. Anche in questo caso la stilista si è servita dello streaming per mostrare al mondo i suoi capi autunno inverno 2020/21.

Infine, anche Moncler ha chiuso al pubblico il progetto Moncler Genius 2020. La collezione dedicata alla moda donna era già stata presentata con un fashion show e party, mercoledì 19 febbraio, e domenica doveva aprire al pubblico l’esposizione dei capi.

Eventi rinviati e annullati: Mido e Filo

Posticipato, invece, Mido, il salone internazionale dell’occhiale tra i più importanti a livello globale, che si doveva svolgere a Milano dal 29 febbraio al 2 marzo. Causa allarme Coronavirus COVID-19 la fiera verrà posticipata a maggio/giugno.

Allo steso modo, non ci sarà neanche la fiera dell’eccellenza dei filati, Filo, che doveva svolgersi a Milano il 27 e 28 febbraio.