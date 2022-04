Alessandro Greco torna su Rai 2 con un nuovo programma di cucina: Cook40′. Da quando inizia alle anticipazioni: tutto sullo show culinario.

Si chiama Cook40′ ed è una delle novità del 2022 di Rai 2. Uno show culinario completamente nuovo condotto da Alessandro Greco, che nel 2021 lo avevamo potuto vedere sempre su Rai 2 alle prese con un altro programma di cucina, Dolce Quiz. Il format di Cook40′ è completamente differente rispetto a Dolce Quiz: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questo programma, da quando va in onda alle anticipazioni sulle puntate.

Cook40′: quando va in onda il programma di Alessandro Greco su Rai 2

La prima puntata di Cook40′ andrà in onda sabato 9 aprile a partire dalle ore 12 su Rai 2 (il nuovo programma di Alessandro Greco in pratica si colloca nella stessa finestra temporale di Dolce Quiz). Il programma non andrà in diretta ma le registrazioni delle varie puntate iniziano lunedì 4 aprile a Roma. In totale sono 12 le puntate di questa prima edizione dello show culinario.

Alessandro Greco

Cook40′: il programma su Rai 2

Ma in cosa consiste Cook40′? Il programma di Alessandro Greco è un game show in cui in ogni puntata si sfidano due concorrenti con la passione per la cucina che si dovranno sfidare nel preparare un menù completo (antipasto, primo, secondo, contorno e dessert) in 40 minuti. Proprio il tempo indicato dal titolo che è stato scelto per il programma.

Le prove dei due cuochi dilettanti che si sfideranno in ogni puntata verranno giudicate da una giurata speciale: Angelica Sepe, un volto non nuovo nei programmi di cuna della televisione italiana, l’abbiamo infatti potuta vedere anche a La Prova del Cuoco.

Angelica Sepe sarà incaricata di giudicare le varie fasi di preparazione di ogni singolo piatto dei menù che vengono proposti ai concorrenti e alla fine decreterà il vincitore di ogni puntata.

