È un bene prezioso e deve essere usato responsabilmente: scopriamo alcuni consigli per risparmiare l’acqua.

Il problema della carenza d’acqua sta diventando ogni anno sempre più importante. La siccità estiva colpisce i nostri terreni con conseguenze disastrose per l’ecosistema del nostro pianeta. Per questo, imparare a risparmiare l’acqua è fondamentale per poter arginare il problema il più possibile.

Esistono, infatti, alcuni piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può mettere in pratica al fine di evitare inutili sprechi in casa. Soprattutto in bagno, in cucina e, per chi ce l’ha, in giardino è utile qualche accortezza. Ci ringrazierà non solo il pianeta, ma anche la nostra bolletta! Scopriamo quindi alcuni consigli utili.

I migliori consigli per risparmiare l’acqua in casa

rubinetto bagno acqua

Sembrerà banale ma non lo è affatto. Per risparmiare moltissima acqua è importante chiudere i rubinetti quando non si utilizzano. La mattina mentre ci si lava i denti, ci si insapona il viso o ci si rade con il rasoio, non serve tenere il rubinetto aperto. Questa piccola accortezza può far risparmiare fino a 10 litri d’acqua al minuto! Un ulteriore consiglio che fa risparmiare l’acqua del rubinetto consiste nell’installare un rompigetto, ovvero un piccolo dispositivo che diminuisce la quantità d’acqua in uscita dalla bocca di erogazione.

Un altro consiglio riguarda l’utilizzo della doccia invece che della vasca, scelta che fa risparmiare fino al 75% d’acqua. È anche importante non fare docce troppo lunghe e spegnere il getto mentre ci si insapona. Installare una doppia pulsantiera è invece un ottimo modo per risparmiare l’acqua del water, ciò permette infatti di utilizzarne solo il quantitativo davvero necessario.

Come utilizzare gli elettrodomestici

Gli elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie consumano enormi quantità d’acqua, dagli 80 ai 120 litri per ogni lavaggio. È importante quindi farli andare solamente a pieno carico e in modalità eco. Questo permetterà di risparmiare moltissima acqua e di avere anche la bolletta dell’energia elettrica parecchio alleggerita.

Consigli per risparmiare in cucina

Anche in cucina si spreca ogni giorno tantissima acqua. Un consiglio è quello di evitare di lavare le verdure o i piatti sotto l’acqua corrente ma di riempire una bacinella con l’acqua necessaria e utilizzare solamente quella. Una volta terminato, invece che buttarla via si può usare per dare da bere alle piante. Se si sciacquano i piatti prima di metterli in lavastoviglie, si può usare l’acqua di cottura della pasta!

Infine, è importante fare sempre attenzione alla rete idrica della casa. Una piccola perdita in giardino o in una tubatura della casa può portare ad un enorme spreco d’acqua. È quindi necessario fare sempre i giusti controlli e chiamare subito un idraulico in caso di necessità.

