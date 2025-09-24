Partecipare come pubblico a Tale e Quale Show è possibile: ecco come fare

Tale e Quale Show sta per tornare in televisione con una nuova e scoppiettante edizione: ecco come partecipare tra il pubblico.

Partecipare a Tale e Quale Show come concorrente è pressoché impossibile per la gente comune, ma assistere a una o più puntate nello spazio destinato al pubblico è fattibile. Scopriamo quali sono le modalità, come e dove si presenta la domanda e se bisogna avere requisiti particolari.

Partecipare come pubblico a Tale e Quale Show: la modalità

Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti fin dalla primissima edizione, è uno dei programmi di punta della Rai. Prodotto da Endemol Shine Italy per la televisione di Stato, è tratto dal format spagnolo Tu cara me suena. Il meccanismo, pur essendo molto semplice, è divertente. Una serie di personaggi famosi si sfidano a suon di imitazioni, vestendo i panni di cantanti nazionali e internazionali. Ovviamente, i concorrenti in gara vengono scelti solo nel mondo dello showbiz, mentre al parterre del pubblico ha accesso chiunque.

Non essendo un programma prodotto dalla Rai, non è Viale Mazzini a occuparsi dei casting per il pubblico. Si possono comunque chiedere informazioni sul sito della tv di Stato, andando nell’apposita sezione e scegliendo l’opzione “Programmi” e poi “Informazioni”. In alternativa, è possibile inviare una email oppure contattare il numero verde gratuito 800938362.

La modalità più sicura è rivolgersi direttamente a Endemol Shine Italy, tramite la sezione “Contatti” del sito.

Tale e Quale Show 2025: data d’inizio e concorrenti

La quindicesima edizione di Tale e Quale Show debutta su Rai1 venerdì 26 settembre 2025. Carlo Conti, accompagnato dai giudici Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, accoglierà sul palco un cast variegato. A mettersi alla prova saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.