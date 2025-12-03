Come partecipare alla finale di X Factor 2025: guida completa

Sognate di partecipare alla finale di X Factor 2025? Il vostro desiderio potrebbe diventare realtà: ecco come fare.

La finale di X Factor 2025 è programmata per giovedì 4 dicembre in una location meravigliosa, Piazza del Plebiscito a Napoli. L’ingresso all’evento musicale, che oltre ai talenti in gara vedrà la presenza dei giudici e di diversi ospiti, è totalmente gratuito: scopriamo come partecipare.

Come partecipare alla finale di X Factor 2025

X Factor 2025 sta per giungere a conclusione e presto sapremo il nome del talento che si aggiudicherà la vittoria. La finale va in scena giovedì 4 dicembre nella maestosa Piazza del Plebiscito, a Napoli. Un evento musicale molto atteso, che non dà solo la possibilità di assistere dal vivo alle esibizioni dei finalisti PierC, Delia, EroCaddeo e Rob, ma consente pure di ammirare i quattro giudici e diversi ospiti.

Insieme ai giudici Jake La Furia, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Paola Iezzi e la presentatrice Giorgia, ci sarà anche Laura Pausini. Sicuramente, altri personaggi del mondo della musica saliranno sul palco di Piazza del Plebiscito, ma al momento i nomi sono top secret.

L’accesso alla finale di X Factor 2025 è totalmente gratuito. La distribuzione dei biglietti è iniziata il 19 novembre sul sito di Ticketone, ma si potranno stampare soltanto dall’1 dicembre sotto forma di stampa@casa. E’ bene sottolineare che senza accredito non sarà possibile accedere alla location.

Requisiti per accedere alla finale di X Factor 2025

Gli utenti che hanno avuto la fortuna di avere un biglietto per partecipare alla finale di X Factor 2025 devono rispettare un solo requisito: avere un’età superiore a 12 anni. Il ticket è unico, personale e non può essere ceduto ad altre persone. In caso di disabilità, propria o di altri, l’organizzazione ha messo a disposizione un indirizzo email dedicato: [email protected].