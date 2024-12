Come il pane di Gazzelle, il significato: “Non c’è niente che cambierei”

Qual è il significato di Come il pane di Gazzelle? La canzone racconta delle bugie che ci raccontiamo per cercare di stare meglio.

Dopo l’avventura al Festival di Sanremo con Tutto qui e l’uscita di Mezzo secondo, Gazzelle torna dai fan con un brano romantico. Si intitola Come il pane ed è una riflessione a voce alta dello stesso artista: vediamo il testo e il significato.

Come il pane di Gazzelle: il significato della canzone

Uscita venerdì 29 novembre 2024, Come il pane di Gazzelle ha un significato assai particolare. L’artista ha ammesso di averlo scritto di getto, come se fosse il frutto di un lavoro di una vita. “Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’“, ha raccontato il cantante. Il brano parte dalle bugie che tutti noi ci raccontiamo per rendere meno amara l’esistenza.

“Ma poi di nuovo non capirei

E tu diresti che è tutto okay

E io farei ancora finta di stare bene comunque

Comunque“.

Spesso, per timore di cambiare le cose, le bugie appaiono come l’unica soluzione possibile. Grazie a loro, infatti, si riesce a fingere di stare bene. Eppure, è una condizione effimera, che prima o poi presenterà il conto.

“Ogni tanto guardo il mondo

Quanti artisti pronti a vendersi per poco cash

Non capisco fino in fondo

Quanto valgono i miei sogni e quanto in generalе valgo io“.

Tra nostalgia e consapevolezza, indecisione tra fuggire e restare, con Come il pane Gazzelle non ha alcun dubbio: anche gli errori hanno contribuito a renderlo chi è e li rifarebbe tutti.

Ecco il video di Come il pane di Gazzelle:

Come il pane di Gazzelle: il testo della canzone

Ogni tanto guardo il cielo

Ogni tanto sembra lui che guarda me

E mi nascondo nella metro…

Continua per il testo integrale