Come creare sticker: in che modo si possono creare sticker personalizzati per WhatsApp, Telegram e per altre applicazioni di messaggistica.

Non solo emoji o gif. Da tempo i fan di WhatsApp, o in generale di servizi di messaggistica istantanea, amano comunicare con i propri amici anche tramite gli sticker. Cosa sono? Semplicemente dei disegnini che possono rappresentare varie scene di vita quotidiana, interpretate da personaggi molto variopinti. Possono essere animati o statici, ma sono sempre molto molto divertenti, e ne esistono per tutti i gusti. Non riesci però a trovarne una serie che ti soddisfi? Prova a crearne una tutta tua. Farlo è molto semplice. Scopriamo insieme come creare sticker WhatsApp.

Come creare sticker personalizzati

Per prima cosa, devi assicurarti di avere scaricato la versione più aggiornata di WhatsApp. A questo punto, vediamo nel dettaglio cosa sono gli sticker. Si tratta di raccolte d’immagini che sull’app di messaggistica istantantea più utilizzata devono rispondere a determinate caratteristiche: devono avere uno spondo traparente, una risoluzione pari a 512×512 pixel e un peso che sia inferiore ai 100 kB. Inoltre, ogni collezione deve essere rappresentata da un’icona con risoluzoine pari a 96×96 pixel e un peso inferiore ai 50 kB.

Per poter creare degli sticker per WhatsApp esistono diverse app specifiche, che riescono a farti costruire delle immagini divertenti in pochissimi tap. Tra queste, una delle migliori, peraltro gratuita, è Sticker Studio. Dopo averla installata, inizia scegliendo un’immagine dall’archivio foto di Android, oppure scatta una foto per utilizzarla come base. Una volta scelta l’immagine, ritaglia il bordo. A questo punto, puoi passare alle modifiche attravero Write e Paint, per aggiungere sticker o per disegnare a mano libera.

Su questa app avrai a disposizione tantissime opzioni. Potrai aggiustare ulteriormente i bordi, inserire un nome o altri piccoli dettagli per poter rendere ogni immagine unica. Dopo aver creato almeno tre sticker, potrai aggiungere la collezioone direttamente su WhatsApp andando sull’app di messaggistica, e premendo su + alla voce sticker. In alternativa, direttamente dall’app di modifica puoi premere il tasto Add to WhatsApp.

Se cerchi come creare sticker animati per WhatsApp o come creare sticker per iPhone, sappi che il meccanismo è il sostanzialmente lo stesso, anche se puoi utilizzare molte altre app. Per il mondo Apple è però suggerita un’altra applicazione: Sticker Maker for WhatsApp.

Come creare sticker Telegram

Abbiamo visto come funzionano le cose per WhatsApp, ma è possibile creare sticker anche per tutte le altre applicazioni di messaggistica istantanea, compreso Telegram. Per prima cosa, sappi che in questo caso il formato preferibile è il PNG con sfondo trasparente, con dimensioni pari a 512×512 pixel. Puoi optare per il software GIMP per riuscire a crearne con facilità in pochi passaggi e con la massima libertà e creatività.

Una volta creato il tuo sticker, vai sull’icona della lente d’ingrandimento all’interno di Telegram e scrivi @stickers nel campo Cerca. Fai a questo punto clic sul tuo nome (nel caso di iPhone o iPad seleziona Chat, scrivi @stickers e premi su bot). A questo punto, avvia l’elenco dei comandi del bot e digita il comando /newpack per creare un nuovo pacchetto di sticker. Inserisci in questo momento il nome del pacchetto e premi sulla graffetta per caricare il file che hai creato. Dopo aver visualizzato il messaggio “Grazie! Ora inviami un’emoji che corrisponde al tuo primo sticker“, potrai inviare il tuo primo messaggio con lo sticker appena creato.

Puoi ripetere questa operazione per creare tutti gli sticker che ti servono. Tramite lo stesso metodo puoi inoltre aggiungere uno sticker a una collezione già esistente o cancellarne uno che non ami più. Sembra difficile, ma in realtà è molto più intuitivo di quanto possa apparire. Di seguito un video che ti chiarirà ancora di più le idee: