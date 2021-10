Quali sono le app per smartwatch cinesi più utili? Diamo uno sguardo a quelle disponibili

Da tempo, ormai, gli smartwatch sono diventati utili quanto gli smartphone. Anche questo oggetto, infatti, può ricevere e gestire notifiche, musica e tante altre cose. Scopriamo quali sono le app per smartwatch cinesi più utili e qual è la procedura per scaricare e installare ciò che maggiormente ci interessa.

Migliori app per smartwatch cinesi

Gli smartwatch, per quanti non lo sapessero, sono degli orologi da polso che, a differenza dei colleghi classici, consentono di collegarsi allo smartphone. Perché è utile? Semplice, perché permette di utilizzare il cellulare senza doverlo tirare fuori dalla tasca o dalla borsa. Se state facendo jogging, ad esempio, riuscirete a controllare la playlist musicale o a rispondere ad una chiamata alzando semplicemente il braccio e toccando il display dell’orologio. Tralasciando la comodità, diamo uno sguardo alle applicazioni per smartwatch cinesi. La prima app per smartwatch cinesi per Android è BT notifier, che, come suggerisce il nome, consente di ottenere le notifiche. Uniche pecche? Non solo questa applicazione, ma anche per tutte le altre, non sono disponibili per iOS e sono soltanto in lingua inglese.

In alternativa, potete installare Smart watch Sync software o Feel the Wear, ma anche queste sono compatibili solo con Android. Feel the Wear, in particolare, è decisamente innovativa perché fornisce una vibrazione diversa in base all’applicazione di partenza. Pertanto, potete scegliere se far vibrare lo smartwatch solo una volta per la notifica di Facebook e due per Whatsapp o viceversa. AccuWeather, invece, è l’app ideale per coloro che non riescono a fare a meno di tenere sempre sotto controllo le condizioni meteorologiche. Grande pro? Si adatta perfettamente alle dimensioni del display dell’orologio.

Installare app su smartwatch cinesi: come fare

Che sia un’app per gestire smartwatch cinesi o un’app per sincronizzare smartwatch cinese poco importa, l’installazione è quasi sempre standard. Un po’ come per i cellulari, anche con le applicazioni destinate a fare da ponte con l’orologio le procedure sono identiche. Unica accortezza: scaricate sempre la versione più aggiornata, evitando quelle consigliate tramite i codici QR sulle confezioni degli smartwatch. Così facendo, infatti, eviterete problemi di incompatibilità.