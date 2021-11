Quali sono le frasi amiche più belle di sempre? Possiamo scegliere se essere ironiche o romantiche, sentimentali o vere e proprie bad girl.

Cosa scrivere ad una persona che rende la nostra vita più bella senza essere il nostro fidanzato? Di aforismi e citazioni sull’amicizia ce ne sono tantissime, basta solo sceglierne una che sia adatta alla destinataria. Diamo uno sguardo alle frasi da dedicare ad un’amica più belle di sempre.

Frasi per un’amica: da quelle ironiche a quelle sentimentali

Una frase per un’amica può essere come preferiamo: ironica, sentimentale, romantica o da vera e propria ragazzaccia. D’altronde stiamo parlando di una persona che ci conosce bene, se non l’unica, e non c’è bisogno di discrezione o timidezza. Con le best friends, a patto che siano davvero tali, possiamo anche permetterci uno scivolone di stile. Tra le frasi per amiche speciali più belle di sempre ci sono:

Frasi per amiche sentimentali

Un’amica è un regalo che fai a te stessa. (Robert Louis Stevenson);

Tu sei sempre stata matta. È che non sei mai riuscita a tirar fuori la tua pazzia. (dal film Thelma e Louise);

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine. (Elena Ferrante – L’amica geniale);

Un’amica è un’altra me stessa. (Zenone di Cizio);

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos);

Dio ci dà i parenti; grazie a Dio le nostre amiche le scegliamo noi. (Ethel Watts Mumford);

Ama la vita e tiette caro chi te vole bene, perché la vita è una sola e chi te vole bene so’ pochi. (Elena Fabrizi);

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro);

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzo di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare. (Dalla serie tv Desperate Housewives);

L’amicizia è il vino della vita. (Edward Young);

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo).

Frasi belle per amiche

Le frasi dolci per amiche non sono di certo finite qui. Sbizzarritevi, pensate a lei o a loro e aprite il cuore: le parole sgorgheranno senza neanche sforzarsi. Di seguito le frasi belle per un’amica da cui prendere spunto:

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld);

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore.(Eleanor Roosevelt);

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps);

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. (James Francis Byrnes);

Un’amica è colei che sa tutto di te e nonostante questo le piaci. (Elbert Hubbard);

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente. (Jane Fonda);

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley);

Un’amicizia è bella anche perché ci lega sì ma senza usare catene, ci tiene insieme semmai, di più. (Eros Ramazzotti – Affetti personali);

Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole dal mondo. (Marco Tullio Cicerone);

Una vera amica è quella che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano. (Walter Winchell);

Amica è con chi puoi stare in silenzio. (Camillo Sbarbaro);

Le amiche sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham);

La migliore amica è quella che, se ti presenti alla sua porta con un cadavere nel bagagliaio, non chiama la polizia, ma prende una pala e ti segue. (dalla serie tv Pretty Little Liars).

Le dediche per amiche sono infinite, soprattutto quando si parla di un’amicizia di vecchia data. Potete aggiungere dettagli che solo voi conoscete, sia ironici che tristi, frasi in codice e chi più ne ha ne metta. Sentitevi libere perché essere best friends vuol dire anche questo.