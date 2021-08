App per fare sticker animati per WhatsApp su iPhone e Android: i software migliori e più semplici da usare.

Ti piace utilizzare gli sticker nelle app di messaggistica come WhatsApp, ma sei stanco di dover inviare sempre gli stessi disponibili tra quelli preimpostati? La soluzione è crearne di nuovi, unici e personalizzati. Farlo non è complicato. Basta scaricare una delle tante app per fare sticker animati disponibili nei nostri store. Scopriamone insieme qualcuna tra le migliori o le più amate dagli utenti.

App per fare sticker WhatsApp

Se stai cercando un’app per fare sticker sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto, che tu abbia uno smartphone Android o un iPhone, puoi scegliere Sticker Maker by Viko (per Android) e Sticker Maker Studio (per iOS), due app ‘gemelle’ che funzionano nella stessa maniera, pur essendo sviluppate da due team differenti.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Messaggi con lo smartphone

Si tratta di un’app semplicissima che ti permette di creare veri e propri pacchetti di sticker, magari con lo stesso personaggio per esprimere diverse emozioni o stati d’animo. Ogni pacchetto può contenere fino a trenta sticker. Per Android è dispoinibile anche l’opzione Solo testo, per digitare una parola o frase da utilizzare come sticker, magari la stessa frase che hai messo, con una delle tante app disponibili, anche sopra una foto già utilizzata .

App per fare sticker iPhone

Per iPhone esistono però anche tante alternative per creare sticker con foto o gif, da utilizzare magari su iMessage. Tra queste, una gratuita e amata da tutti gli utenti è Sticker.ly, la più semplice da utilizzare per creare sticker gratis da utilizzare sulla celebre applicazione. Anche con questo software puoi dar vita a veri e propri pacchetti, per creare sia sticker animati che fotografici.

Se vuoi rapidamente creare un set di sticker co il tuo volto, ti consiglio di andare subito alla voce Create Meme Stickers with Your Face, presente nella pagina di creazione del pacchetto. Cerca di far combaciare il tuo volto con la sagoma su schermo e scatta una foto. Otterrai in pochi secondi degli sticker predefiniti molto divertenti!

App per fare sticker gif

C’è chi ama gli sticker con foto, chi invece preferisce quelli animati. E l’app più famosa in assoluto per crearne di nuovi è GIPHY. Si tratta di un software che permette di creare gif animate ottimizzate che possono essere condivise in tutte le chat, sia su Android che iOS. Semplicissima da utilizzzare, permette di condividere la propria creazione o di renderla privata, o anche di caricarla sulla piattaforma ufficiale, magari per diventare una vera star nella creazione di GIF, specialmente se si utilizzano personaggi particolarmente famosi.

Insomma, di scelta ce n’è davvero tanta. E anche se utilizzi Telegram, che tu abbia uno smartphone o un iPhone, puoi creare sticker attraverso tanti software come Stickery, un’alternativa tra le preferite dagli utenti. Quindi, se hai voglia di scatenare la tua fantasia, non hai scuse! Utilizza l’app che preferisci e dai vita a delle creazioni in grado di diventare virali anche tra tutti i tuoi contatti!

Di seguito il video di una guida per creare sticker disponibile su YouTube: