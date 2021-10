I colori pop e trendy di quest’autunno 2021 convivono con le nuance classiche di sempre, come il color “cachi” e il marrone.

Anche se in quest’autunno/inverno 2021 gli stilisti hanno sdoganato l’idea di un armadio monocromatico e tendenzialmente scuro, ci sono alcuni colori evergreen in perfetta sintonia con la metamorfosi della natura: colori che che indossati ci fanno sentire anche in perfetta sintonia con l’ambiente, perché sono le nuance ispirate alla terra, che ci regalano look un po’ military e un po’ chic. All’appello non manca il verde, da indossare in tutte le sue sfumature, e a cui possiamo abbinare due colori indiscussi protagonisti della stagione autunnali: cachi e marrone, che hanno già conquistato l’approvazione di star ed influencer. Ecco come possiamo mixarle tra loro.

Colori autunno 2021, cachi e marrone: un mix di nuance a prova di star

Il cachi o kaki, ha sfumature molto variabili, oscillando tra il beige scuro, fango e verde bottiglia: la parola ha origini persiane ed infatti vuol dire proprio terra, che sappiamo bene quanto in base alla luce del sole e in natura abbia sfumature differenti a seconda anche della morfologia di un ambiente.

– La libertà di poter osare, puntare e mixare su queste basic nuance dell’autunno arriva come suggerimento e statement da diverse star ed influencer. Proprio in questi giorni per la presentazione del film Eternals di cui è tra i protagonisti, Angelina Jolie si è presentata in una bellissimo abito Balmain a balze proprio in cachi, un look chic e da supereroina per restare nel tema del film. Ma non è la prima volta che l’attrice punta su questa nuance in occasione di eventi premiere: anche due settimana fa per la serata Variety Power of Women Awards, Angelina ha scelto un abito plissettato sempre caci ma dalla sfumatura più chiara.

– E non è la sola: Jennifer Lopez ha sempre avuto un debole per il kaki, scegliendolo sia per look sporty chic che in occasioni eleganti, e in quanto veterana e amante di questo colore che mette senz’alto in risalto i suoi colori caldi, possiamo rubare subito un suo abbinamento, mixando una giacca in cachi con stivali verde militare scuro, e pantaloni marroni lucidi, da vera army girl chic. Accessorio super fashion anche gli occhiali dalle lenti arancioni, per un contrasto che più autunnale non si può!

Must-have color cachi e marrone: gli indispensabili a prova di influencer

Il grande pregio di questi due colori è quello di poter essere considerati basic e versatili esattamente come il nero e il bianco, ed ecco perché in un guardaroba autunnale che si rispetti abbiamo bisogno di outfit e accessori in cachi e marrone, da mixare anche con nero e verde militare, che possano essere indossati every day: partiamo dal blazer in cachi, per il quale Chiara Ferragni sceglie un total look, ma che si può abbinare anche in una nuance più chiara kaki, tanto per giocare con l’armocromia.

– In risposta anche la giacca in un marrone che vira quasi verso il mogano, è un must have che la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, ci mostra come indossare a contrasto con il rosa, proponendoci un abbinamento tailleur originale e molto glamour. I capispalla cachi o marrone sono senza dubbio capi chiave, perché allora non puntare anche su un trench.