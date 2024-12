Ascolti flop sul Nove? Discovery cambia le carte in tavola: grandi cambiamento per Amadeus e il programma Chissà chi è.

Il debutto di Amadeus su Nove con il format Chissà Chi È, versione rinnovata del celebre Soliti Ignoti, non ha ottenuto i risultati sperati. Dopo anni di successi in Rai, il conduttore aveva deciso di cambiare rete. Tuttavia, il pubblico si è dimostrato riluttante a seguire il suo nuovo progetto.

I dati di ascolto parlano chiaro: il programma non è mai riuscito a superare il 3,6% di share, un risultato che ha spinto Warner Bros. Discovery a intervenire. La decisione della rete sorprende tutti.

Amadeus e futuro di Chissà Chi È: la svolta in prima serata

Contrariamente a quanto si pensava, Chissà Chi È non sarà sospeso. Al contrario, Warner Bros. Discovery ha annunciato un cambio di strategia: a partire da gennaio 2025, il programma sarà trasmesso in prima serata, ogni sera dalle 21:30.

La decisione dimostra il desiderio della rete di valorizzare il format e consolidare la propria presenza nel prime time nonostante gli scarsi risultati ottenuti finora. Inoltre, questa potrebbe essere una scelta strategica per evitare lo scontro con Affari Tuoi, diretto rivale che sta registrando ottimi ascolti.

Laura Carafoli, responsabile dei contenuti per Warner Bros. Discovery in Italia, ha dichiarato: “È un format solido e longevo, e il pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time“. Il conduttore continuerà anche con La Corrida, la cui ultima puntata è prevista per il 23 dicembre.

Amadeus e Warner Bros. Discovery: come procede la collaborazione

Le nozze tra Amadeus e Warner Bros. Discovery sembrano solide. La rete punta a diversificare la propria offerta in modo da attirare un pubblico ampio.

Amadeus, da parte sua, sta dando il massimo per portare qualità e divertimento ai suoi programmi. Riuscirà con il nuovo anno a portare i telespettatori sul NOVE? Non ci resta che attendere per scoprirlo.