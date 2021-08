Il colore degli occhi del neonato è stabile o cambierà? Scopriamo da cosa dipende e quanto ci vuole perché il colore sia definitivo.

Non appena il bimbo viene dato alla luce il colore degli occhi del neonato sarà nella maggioranza dei casi molto chiaro. Tuttavia però, non sempre il colore dei primi giorni resterà lo stesso, ma con il trascorrere dei mesi gli occhi potrebbero divenire man mano più scuri. A determinare il colore degli occhi è un pigmento, la melanina, lo stesso che determina il colore della pelle e dei capelli. Vediamo da cosa è dovuto questo cambiamento di colore negli occhi dei neonati.

Neonati: il colore degli occhi da cosa dipende?

Alla nascita il colore degli occhi tende in genere ad essere più chiaro di quello che sarà poi il colore definitivo. Questo succede perché durante la gestazione è stata prodotta una quantità ridotta di melanina, il pigmento che conferisce il colore all’iride (la porzione colorata dell’occhio). In seguito grazie alla luce verrà prodotta una quantità maggiore di melanina e gli occhi potranno divenire più scuri.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/baby-angelo-ciuccio-bambino-215298/

Non sempre i bimbi avranno gli occhi chiari, grigi o azzurri, appena nati, perché il colore dipende proprio dalla quantità di melanina che è stata prodotta prima del parto. Infatti, se la produzione di melanina è maggiore alla nascita si potranno avere gli occhi verdi o marroni, se invece viene prodotta in abbondanza si avranno gli occhi scuri. In ogni caso per conoscere con esattezza il colore degli occhi si dovrà avere un po’ di pazienza, vediamo quanto dura il cambiamento.

Come capire il colore degli occhi di un neonato

Affinché il colore degli occhi del neonato sia definitivo bisogna aspettare che avvenga il cambiamento. Non si tratta di una trasformazione improvvisa, per cui il colore degli occhi non cambierà di certo dall’oggi al domani.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/bambino-bambino-piccolo-ragazza-933097/

Questa trasformazione, infatti, è graduale e si verificherà tra i sei e i nove mesi di vita. All’età di un anno gli occhi avranno raggiunto il loro colore definitivo e si potrà finalmente sapere di che colore sono i suoi occhi.