Partono le prime scommesse sulla gravidanza di Clizia Incorvaia: sarà maschio o femmina?

Clizia Incorvaia ha iniziato a stuzzicare i propri follower su Instagram, dopo aver rivelato sempre ad esseri di essere incinta di tre mesi da Paolo Ciavarro. Il bebè sarebbe il primo per la coppia, ma non per la fashion blogger, la quale ha già una figlia di nome Nina. Dopo aver mostrato a tutti la gravidanza con orgoglio in lingerie, l’influencer ha deciso di postare una foto su Instagram nella quale venivano ritratti lei e il compagno che le baciava il pancione, ponendo ai propri seguaci due quesiti: con voce ironica sono state fate partire le prime scommesse dalla stessa Incorvaia sul sesso e su chi possa assomigliare di più il bebè.

Le scommesse sul bebè di Clizia Incorvaia, ecco il post

“Maschio o femmina? Assomiglierà alla mamma o al papà? Parte il totoscommesse!!”, ecco la frase con la quale la fashion blogger ha fatto scatenare i propri follower sul proprio profilo, i quali hanno provato a dare delle risposte postando migliaia di commenti sotto il post dell’influencer.