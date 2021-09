Dopo una pausa durata oltre quarant’anni, il quartetto svedese torna con un nuovo singolo dal titolo promettente: “I still have faith in you”

Siete pronti a tornare a cantare sulle note pop che hanno fatto la storia? Forse non sarà il successo scoppiettante di “Mamma Mia” o “Waterloo” ma di certo questa nuova Abba Reunion promette bene.

Gli Abba sono pronti a tornare con due nuovi singoli “I still have faith in you” e “Don’t shot me down”, che sembrano ricalcare i titoli di alcuni loro precedenti successi. Il nuovo singolo “Ho ancora fede in te” ci fa ben sperare, perché anche i fans, nonostante tutto, hanno ancora fede in loro e continuano a nutrire grandi aspettative per i loro futuri successi. Si preannuncia infatti l’uscita di un nuovo album dal titolo “Voyage”.

Björn, Benny, Agnetha e Anni-Frid (detta Frida) sono pronti a tornare sul palcoscenico uniti, anche se in una versione inedita: si esibiranno infatti il prossimo 27 maggio nella Abba Arena di Londra, ma solo in versione digitale. A cantare le nuove hit saranno infatti i loro ologrammi: un autentico miracolo digitale che ce li mostrerà ancora giovani, belli e (forse) anche innamorati come un tempo.

In una recente dichiarazione rilasciata alla stampa la band si è detta elettrizzata per questo ritorno sul palco.

“Con l’aiuto di noi stessi da giovani, viaggeremo nel futuro. È qualcosa che non è mai stato fatto prima. Sarà il concerto più strano e spettacolare che si possa immaginare.”

Abba: in arrivo il nuovo album

Il nuovo album del quartetto svedese “Voyage” uscirà il prossimo 5 novembre. Ma ormai l’attesa è tutta riservata al concerto, un prodigio tecnologico realizzato grazie al supporto della Industrial Light & Magic di George Lucas. Sarà davvero un concerto stellare!

Stando a quanto dichiarato dai portavoce della band, tuttavia, di rivedere gli Abba ultrasettantenni riuniti in carne ed ossa su un palcoscenico, non se ne parla. Ci consegnano i loro ologrammi e un concerto che promette di essere spettacolare e super tecnologico, ci dovremo accontentare. Le immagini digitali li avranno congelati in un’eterna felicità e in una perfetta giovinezza, come siamo abituati a immaginarli ogni volta che ascoltiamo le loro canzoni.